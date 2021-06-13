中油：明天起汽、柴油各調漲0.3元

台灣中油公司宣布，明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升24.7元。

中油表示，本週受美國國務卿表示擬維持對伊朗制裁政策、北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶70.70美元，較前週69.45美元上漲1.25美元，新台幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為1.48%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.6元及1.3元皆由台灣中油吸收。