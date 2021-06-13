核二1號機將除役 台電今夏供電走鋼索

核二廠1號機將於6月中下旬退役，預計出現約80萬瓩電力缺口。台電表示，雖說可將由嘉惠二期及綠能補足，但考量綠能供電不穩定特性，無法取代基載電力，恐成為供電穩定風險，讓台電今年夏季供電再度「走鋼索」，一出差錯恐再停電。

原能會2月已表示，核二廠1號機存放使用過燃料棒的貯存池容量不足，原本今年底運轉執照才到期的核二1號機須在6月提前除役。

台電預計，現有燃料將在6月中下旬衰退，等同電廠除役。

然而，核二1號機即使已規劃除役，進入燃料限制，目前仍維持約81.7萬瓩發電量，相當於總發電量的2.7%。對於核二1號機退役後的電力缺口，台電表示，會透過嘉惠電廠二期的51萬瓩及綠能補足；若以全國電力供需報告分析，綠能規劃發電量高達393.2萬瓩，補足缺口看似綽綽有餘。

但核二1號機屬於24小時穩定發電的基載電力，同屬基載電力的僅有嘉惠電廠二期的燃氣機組，綠能發電受到天氣、日夜等影響，發電量極其不穩定，恐讓夜間尖峰供電成為難題。去年太陽光電就因疫情及政策因素，導致2020年6.5GW（10億瓦）已落空，晚了半年才達成當初目標，但隨5月中進入三級警戒，光電業者已反映工程進度雪上加霜。

除了光電本身不利因素，今年5月用電量已因天氣炎熱、景氣暢旺創下3,802.2萬瓩的歷史新高，未來用電量有機會持續攻高。

大潭燃氣複循環機組6號機、大林6號機兩歲修機組至少須7月才會歸隊；諸多因素都增添台電穩定供電風險。

對此，台電回應，面對用電尖峰屢創新高，台電已將今夏用電尖峰上修至3,900萬瓩，比原預估值增加50萬瓩，除了等到大型機組歲修完畢，也會強化維護機組正常運轉及擴大需量反應。