無薪假情勢恐惡化 16日發布最新統計

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
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勞動部將在16日將發布最新無薪假統計。因國內爆發嚴重本土疫情，全國防疫升第三級，休閒娛樂場所全面關閉，衝擊民間消費及內需產業，外界預期，無薪假情勢將會逐漸升高。

由於疫情短期無法恢復，文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆分析，這波無薪假浪潮只是剛開始。民眾不敢外出衝擊零售業、餐飲業，這類產業規模小，遇到不景氣可能直接關門或裁員、減薪，不像大型製造業與員工協商無薪假。他擔心，這波疫情慘況不見得會反映在無薪假數字上，未來必須擔心的是失業潮。

截至7日止，勞動部統計指出，有467家、5,065人實施無薪假，不僅突破5,000關卡，亦較前一周增加22家、940人，主要是有一食品製造業通報840人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維進一步分析，住宿餐飲業、批發零售業實施無薪假人數呈增加走勢；至於運輸倉儲業、支援服務業（旅行社）因長期受疫情衝擊，雖然近期無薪假情勢下降，但因應這波疫情，勞資雙方可能仍在協商中，後續仍有待觀察。

疫情 勞動部 餐飲業

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