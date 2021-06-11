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隱形冠軍拚轉型 電動腳踏車出口創新高

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

自行車產業為我國隱形冠軍之一，不過腳踏車產品近年出口表現有了變化，財政部統計處本周發布最新統計通報，今年前五月電動腳踏車出口值達5.5億美元，創下歷年同期新高之餘，出口表現還超越傳統腳踏車。

統計處表示，近年來隨車輛製造產業結構調整、美中貿易戰與肺炎疫情等因素交互影響，我國車輛相關貨品出口總規模陷入瓶頸，自從2014年創下104.1億美元高點後，近六年出口值均在百億美元上下振盪。

近來隨著國際擴大施打新冠肺炎疫苗，歐美國家景氣轉趨明朗，統計處指出，今年前五月車輛相關貨品出口回升至53.2 億美元，年增 41.2%，全年出口規模可望回穩。

若以整體產業的貨品細項觀察，統計處表示，小客車及車輛零件2016年起需求走弱，出口多呈衰退；傳統的非動力腳踏車，則因近年全球經濟放緩及共享單車熱潮，出口遭受衝擊；反觀新興的電動腳踏車，反而隨著環保意識抬頭、美中貿易戰轉單效應，出口值一路攀升，來到5.5億美元規模，創歷年同期新高。

另外，腳踏車零件一向具有外銷優勢，統計處表示，機器腳踏車及其零件出口占車輛相關貨品比重，在今年前五月已來到56.5%，凸顯其在此貨類的外銷主力地位。

由出口地區觀察，統計處表示，我國小客車出口向以中東為首，2014年占比高達八成五，惟隨國際油價遽跌，中東景氣轉緩，對我小客車需求大降，今年前五月外銷中東比重萎縮至四成三；對美出口比重反而提高，因輸出沙灘車比重增加，因此出口占比提高為 17.2%；車輛零件出口，也以美國為大宗，占比逾五成。

統計處指出，非動力及電動腳踏車的出口，主要集中於歐洲及美國市場，受惠疫情帶動需求增溫，今年前五月銷美雙雙大幅成長，非動力腳踏車占比升至39.3%；電動腳踏車亦提高為24.6%。

統計處指出，機器腳踏車零附件以對歐洲、美國及東協出口為主，今年前五月出口占比分別為53.6%、14.0%及 12.0%，產品中以車架成長最為顯著。

出口值

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