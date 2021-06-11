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陳冲：央行數位貨幣不能只看見非洲迦納的車尾燈吧

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲今(11)日表示，15年前他在報端發表電子貨幣專欄時，壓根沒想到今天各國研發央行數位貨幣(CBDC)的盛況，當時他寫「貨幣以往是metal based，現在是 paper based， 將來可能成為card based或者 software based，下筆時應該只是狂想，央行也認為不值一笑，於今回首晚近的發展，光是本基金會整理世界各國自2014年起的「央行數位貨幣大事紀，擇要就有九頁，真可謂漪歟盛哉! 而觀察最近一個月主要央行的態度，吾輩是有機會體驗革命性歷史的一刻。

多年來，陳冲多次呼籲央行，要掌握數位貨幣的先機，他說，當然也難怪長久為匯率問題所困的央行朋友，世界多數國家也都輕慢這方面的發展。加密貨幣(以比特幣為代表)雖然熱絡，因為劇烈的價值起伏，各國央行根本不放在眼中，直到2019/6臉書宣示將推出Libra，由於參加成員既有客戶基礎龐大，又以法幣Fiat為支撐，各國央行雖紛表撻伐，但已感受威脅，開始正視穩定幣stable coin此一潛在的可敬對手。

且不論鴨子划水已七年的中國人民銀行，不到十天前(6月2日)，歐洲中央銀行ECB發布報告，認為發行央行數位貨幣，將有助於維持國家支付系統的自主權，並促進數位世界中跨境貨幣的使用。對照先前ECB總裁Lagarde公開表示，該行將在安全性、低交易成本以及與其他服務的兼容性努力，在四年內(2025)發行數位歐元，以提高歐元在國際的影響力。

美國聯準會主席J. Powell，內心掙扎許久，於5/21終於鬆口表示將於今夏推出美國CBDC的研究報告，聲稱政府正式決定前，希望聽取a wide range of voices，美國期待在制定CBDC的國際標準上，扮演一定的角色。

ECB上述報告，顯然比美國來的積極而且及時，因為6月7日，英格蘭銀行發布第二篇報告，沿續去年的報告，討論CBDC的成本效益及功能性，並肯定央行數位貨幣提高貨幣政策的有效性。當然，這篇報告還是強調數位貨幣的安全性，日後英國數位貨幣究由(與民間合作的)穩定幣還是央行的CBDC擔綱，歡迎各界提供意見。這也是該行副總裁Cunliffe5月間演講，對英格蘭銀行發行digital cash，以維持民眾信心一事，公開表示looks probable後又一進展。

相對而言，Powell的宣示，顯得有點猶抱琵琶半遮面，但也講出保守央行通常少有的明確字眼，宣示今夏的報告將聚焦美國CBDC有關的benefits and risks，Powell不諱言，美國聯準會要在研訂CBDC的國際標準上，擔任a leading role，而一般預期，美國研究報告將在7月問世，現在鑑於ECB及BOE的報告相繼出爐，美國報告恐怕只能早不能晚，而且可以發現各國說法，明顯地都多了戰略高度的考量。

台灣在疫苗的研發、採購、注射方面，都未能超前部署，在央行數位貨幣方面，15年前雖失先機，但身為科技大國，總不能坐看一周前宣稱在CBDC已晉身Advanced stage的非洲Ghana (迦納) 的車尾燈吧 !

央行 美國聯準會 ECB

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