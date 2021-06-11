油價漲不停！估下周汽、柴油每公升調漲0.2~0.3元

油價漲不停！因北半球進入夏天用油旺季、伊朗原油產出增加機會減少，根據中油浮動油價公式，預估6月14日零時起，汽、柴油零售價格每公升約調漲0.2~0.3元。

依照中油浮動油價公式，累算至6月10日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶70.52美元，較上周69.45美元上漲1.07美元，新台幣兌美元匯率27.722則較上周27.688元，升值0.034元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各調漲0.8元及1.6元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收汽柴油部分漲幅，汽柴油將僅微幅調漲。

下周油價實際調整金額將於13日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

如依預估，6月14日起，92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升24.6元。