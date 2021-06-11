春雨5月營收9.7億元 再創歷史新高

春雨（2012）5月自結合併營收為新台幣9.7億元，較去年同期成長81.9%，再創歷史新高。累計今年五月自結合併營收為42.3億元，較去年同期增加35.8%。

春雨表示，受惠於歐美、大陸疫後強勁需求，加上台商回流投資建廠等因素帶動，拉升鋼鐵需求，第2季接單持續熱絡，價量齊揚，台灣、大陸及印尼三大生產基地線材扣件出貨暢旺， 加上5月台灣營收創歷史新高，使得5月營收接續4月再創歷史新高。

春雨進一步說，全球景氣升溫，加上美國大力推動基礎建設帶動鋼鐵需求暢旺，大陸因環保因素而減產，加上取消鋼材出口退稅，增加出口成本，導致亞洲鋼材供需吃緊。

中鋼6月中旬將開出第3季盤價，預期將會續開漲盤，國內鋼材需求仍舊火熱，市場也出現哄抬鋼價、囤貨、惜售的情形，但因訂單急速增加，使得出口船運一櫃難求，運費持續上揚，也衝擊外銷作業之順暢。受惠於公司能夠取得穩定且足夠的料源，因此，這一波訂單增加時能有足夠的原料可生產，目前春雨訂單能見度可達第4季，並將擴充部分產線來因應，公司樂觀看待下半年營運表現。