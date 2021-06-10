台企銀確診者同樓層全員快篩揭曉 再等PCR檢測結果

台企銀（2834）今天下午總行一名人力資源處行員新冠肺炎確診，台企銀緊急安排與該名確診者同一樓層全部同仁到中興醫院做快篩檢測，至晚間約8時左右全部快篩結果出爐，同一樓層的所有同仁，目前快篩結果全屬陰性，至於核酸檢測PCR的檢驗結果，則還需要約兩天時間。

據悉，台企銀人資部門位於總行大樓16樓，同樓層的另一邊為債管處，在獲知人資有人員確診後，台企銀便緊急安排人資、債管兩單位全部同仁，前往鄰近的中興醫院進行快篩，合計人數應有數十人，在逐一快篩完畢並等待結果後，經過彙整，該樓層所有快篩的行員，結果均為陰性。

不過，PCR檢測結果還需要時間，大約兩天才會出來，因此人資處除了匡列與確診者密切接觸同仁居家隔離，明天周五、11日一天，同一單位同仁也順勢休假居家，暫時不進總行辦公室。