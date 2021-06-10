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高端數字漂亮？ 黃立民：僅符合預期 不要關起門來自嗨

報復性消費潮 股票型基金長期看俏

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片
「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片

全球新冠疫苗施打人數進一步提高與新增感染人數的降低，美國民眾開始逐漸恢復疫情前的生活模式。「鉅亨買基金」指出，與2月底相比，美國4月份電影院、遊樂園、俱樂部與飯店的消費金額大幅增加。夏季旅遊旺季來臨，美國消費可望進一步成長。美國的報復性消費潮只是開端，歐洲、日本及新興市場也會隨著疫苗施打完成先後接棒，投資人可趁市場波動時機進場佈局，把握報復性消費潮帶來的投資機會。

今年全球各地疫情雖然不時反覆重來，但隨著疫苗施打比例的提高，也加速全球經濟復甦的腳步，進而引發通膨及提前緊縮貨幣政策的議題，導致投資市場波動加大。依晨星截至今年5月底的數據統計，各天期排名在同類型前10%且為正報酬的基金仍有十餘檔，且以股票型基金表現亮眼。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著報復性消費潮來襲，股票型基金仍在投資市場持續扮演要角，短期雖會受到疫情變種與傳染而有波動，建議投資人不要因為雜音而錯過長期漲勢。

張榮仁指出，疫情爆發以來，美國共通過三輪紓困法案，總金額高達5兆美元，部分金額透過額外失業補助與紓困支票進到民眾手中，加上疫情造成消費金額下降，美國家庭儲蓄累計增加4兆美元。隨著疫苗施打數增加與封鎖陸續解除，美國消費者支出開始回升，今年3月與4月消費者支出都已超越疫情前數字。考量到美國家庭於這段時間增加大量儲蓄，加上美國總統拜登計畫於7月4日前達成成年人70%的完整施打率，預估未來美國消費者支出將進一步升高。

除了美國於夏天達成群體免疫，歐洲可望於冬天達成，日本與新興市場國家也將於明年擺脫疫情困擾。張榮仁表示，歐元區服務業採購經理人指數於4月突破榮枯分水嶺後，5月進一步升高至55.1，疫情衝擊最嚴重的服務業已逐漸走出困境。服務業轉佳除了代表疫情影響消退、消費動能恢復，也反映勞工正在回到勞動市場，有助廠商恢復產能。而日本工具機訂單年增率與韓國出口年增率的增加，也都反映先走出疫情衝擊的國家正積極擴產，以滿足全球的供給與需求缺口。

全球經濟復甦持續升溫，而群體免疫後的報復性消費潮將逐一顯現，在資產配置上，張榮仁建議以股票型基金為主，輔以債券型基金來降低波動風險，並可利用申購優惠方案進場布局，增加收益提升的機會。

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