疫情對內需產業衝擊有多大？主計總處說話了

國內5月爆發本土疫情，衝擊內需產業。主計總處今（10）日指出，5月國內疫情迅速升溫，一下子就進入全國防疫三級警戒，對內需產業之負面衝擊可能比去年更大，預計將從工時、薪資減少，逐步擴大到受僱員工人數減少。

主計總處今日發布今年4月底受僱員工人數為817萬人，較上月底增加7,000人或0.09%，其中住宿及餐飲業增加 5,000人，製造業增加2,000人；若與上年同月底比較，亦增9.1萬或1.13%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，若和2019年12月底尚未爆發疫情相較，4月底受僱員工人數仍減少4,000人，就業市場已漸漸回溫到疫情前水準。不過，5月再度爆發嚴重疫情，將衝擊勞動市場。

陳惠欣指出，這波疫情衝擊主要仍在住宿餐飲、觀光休閒、交通運輸等內需產業，預計廠商會先實施減班休息（俗稱無薪假），因此會先反映在工時減少，接著是薪資減少，最後是受僱員工人數減少。

她進一步指出，以去年5月疫情最嚴重的時候，和疫情發生前2019年底相較，各業受僱員工總計減少11.5萬人。

其中，住宿餐飲業受僱員工人數減5.1萬人、汽車客運業減2,000人、零售業減1.3萬人、藝術休閒娛樂業減5,000人，旅行社則減4,000人。換言之，去年5月是疫情最嚴重的時候，和疫情發生前相較，內需產業受僱員工數減少7.5萬人之多。

陳惠欣分析，去年疫情衝擊是漸進式，除了內需外，因全球需求萎縮，衝擊到產業；今年疫情衝擊目前主要以內需為主，產業尚未受到衝擊，疫情來得又急又快，一下子就進入三級警戒，對內需產業的負面衝擊恐會更大。