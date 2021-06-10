快訊

以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情對內需產業衝擊有多大？主計總處說話了

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
主計總處今（10）日指出，5月國內疫情迅速升溫，一下子就進入全國防疫三級警戒，對內需產業之負面衝擊可能比去年更大。圖為商圈店面歇業。 聯合報系資料照片
主計總處今（10）日指出，5月國內疫情迅速升溫，一下子就進入全國防疫三級警戒，對內需產業之負面衝擊可能比去年更大。圖為商圈店面歇業。 聯合報系資料照片

國內5月爆發本土疫情，衝擊內需產業。主計總處今（10）日指出，5月國內疫情迅速升溫，一下子就進入全國防疫三級警戒，對內需產業之負面衝擊可能比去年更大，預計將從工時、薪資減少，逐步擴大到受僱員工人數減少。

主計總處今日發布今年4月底受僱員工人數為817萬人，較上月底增加7,000人或0.09%，其中住宿及餐飲業增加 5,000人，製造業增加2,000人；若與上年同月底比較，亦增9.1萬或1.13%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，若和2019年12月底尚未爆發疫情相較，4月底受僱員工人數仍減少4,000人，就業市場已漸漸回溫到疫情前水準。不過，5月再度爆發嚴重疫情，將衝擊勞動市場。

陳惠欣指出，這波疫情衝擊主要仍在住宿餐飲、觀光休閒、交通運輸等內需產業，預計廠商會先實施減班休息（俗稱無薪假），因此會先反映在工時減少，接著是薪資減少，最後是受僱員工人數減少。

她進一步指出，以去年5月疫情最嚴重的時候，和疫情發生前2019年底相較，各業受僱員工總計減少11.5萬人。

其中，住宿餐飲業受僱員工人數減5.1萬人、汽車客運業減2,000人、零售業減1.3萬人、藝術休閒娛樂業減5,000人，旅行社則減4,000人。換言之，去年5月是疫情最嚴重的時候，和疫情發生前相較，內需產業受僱員工數減少7.5萬人之多。

陳惠欣分析，去年疫情衝擊是漸進式，除了內需外，因全球需求萎縮，衝擊到產業；今年疫情衝擊目前主要以內需為主，產業尚未受到衝擊，疫情來得又急又快，一下子就進入三級警戒，對內需產業的負面衝擊恐會更大。

疫情 餐飲業

延伸閱讀

花蓮防疫計程車隊啟動 衛生局統一調派載送居家隔離者

4月受僱員工數走揚 5月疫情升溫恐衝擊薪資工時

美巨富估2025年增至2.8萬人 台灣富豪人數預料超車「這三國」

疫情衝擊半導體業 立委憂鮭魚返鄉台商再度游向全世界

相關新聞

疫情對內需產業衝擊有多大？主計總處說話了

國內5月爆發本土疫情，衝擊內需產業。主計總處今（10）日指出，5月國內疫情迅速升溫，一下子就進入全國防疫三級警戒，對內需...

高端疫苗二期解盲成功 但股價暴起暴落的內線交易疑雲會調查清楚嗎？

新冠肺炎疫情持續威脅民眾生活，重中之重的是「疫苗在哪裡」？國內高端、聯亞2家疫苗廠在尚未完成二期解盲前，政府已先下訂1000萬劑。高端今天下午宣布解盲成功，但由於外界最關注的保護力，必須要經過三期臨床實驗才能得知，民眾對國產疫苗的信心恐怕仍有問號。且在此之前，近日股價早就大起大落，內線交易疑雲四起。

經濟數據露端倪！製造業未封城仍有疑慮 未來兩周很關鍵

台灣疫情不降，國人焦慮心情未解。儘管台灣並未全面封城，製造業者對前景仍出現疑慮。專家指出，業者在預期心態下，對能否順利出貨，信心已經出現動搖，「這兩周是關鍵」。 中經院日前公布5月採購經理人指數，非製造業採購經理人指數（NMI）各項指標都大崩跌，製造業的採購經理人指數（PMI）也下滑，尤其未來半年展望指數更是大跌12個百分點。

端午節將至傳統市場恐爆人潮 經濟部：限1小時消費

本土疫情嚴峻卻遇上端午佳節，經濟部中部辦公室今（10）日提醒，因應疫情三級警戒延長至6月28日，傳統市集皆加強人流管制措...

受惠拜登基建計畫 路博邁：5G題材前景穩健

今年以來5G類股表現落後整體股市，路博邁投信表示，由於供應鏈吃緊導致通膨高於預期，加上利率走升的疑慮，因此即便5G概念股...

半導體助攻 Q1製造業固定資產增逾4,000億歷年同季新高

經濟部統計處今（10）日公布「2021年第一季製造業投資及營運概況調查報告」，因半導體廠商積極投資先進及成熟製程產能，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。