快訊

解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

雙美前5月營收4.23億元 年增37.74％

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

雙美生技（4728）公佈2021年5月合併營收為6216 萬元，年減24.28%。因交通運輸限制、且因應市場需求而產品結構改變，使得雙美 5 月營收較上月及去年同期減少；但受惠於中國醫美市場火熱，消費者對於美的需求越發旺盛，催動公司植入劑出貨暢旺，累計 2021 年 1 至 5 月合併營收為 4.23 億元，仍較去年同期成長37.74％，台南廠的產能利用率仍站穩近滿載之水位。

雙美表示，隨著全球經濟水準的不斷提升，愛美的需求再升級，加上社交媒體、短視頻、直播快速的興起，尤其在中國市場更加明顯，多數求美者希望能於疫情後破繭而出，紛紛至醫美診所尋求最佳且客製化的愛美課程，而双美旗下三款主力膠原蛋白植入劑，定位於面部真皮組織填充，具有緊緻提拉、改善膚色、改善黑眼圈的特性，受到廣大消費者的青睞及回購率，加上公司多年來秉持著「先規範再普及」的拓市理念，築起高度的競爭門檻，同時強化品牌競爭力，創造兩岸市場多家包括中國藝星、朗姿、華韓、春語、美萊等 908 家醫美機構、中國醫學科學院整形外科醫院（北京八大處）、上海市第九人民醫院、上海市皮膚病醫院等公立醫院及醫學中心緊密合作的關係，奠定雙美在醫療級膠原蛋白第一領導品牌的地位。

中國醫美市場全球最大，且呈現快速增長的態勢，然與全球相比，中國醫美的滲透率依然偏低，存有較大的發展空間。根據中國頭豹研究院最新醫美產業鏈相關研究報告中指出，2019 年中國注射醫美消費人次每千人僅 14 人、醫美滲透率 3.6％，遠低於其他主流國家的滲透率，其中韓國 20.5％、美國 16.6％，隨著醫美消費人群以及正規醫美機構的增加，中國注射醫美產業仍存有較大發展之潛力。

雙美持續深化兩岸醫美市場，致力於推行醫師培育計畫、開拓更多空白市場版圖，截至今年 5月底已在兩岸市場執行共計 124 場大大小小的活動，讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時開拓更多合作夥伴，以期挹注未來營運持續向上成長。2021 年疫情環境仍持續考驗各企業的應變能力，雙美對於今年營運再創高峰深具信心。總經理賴美枝表示，公司布局成果逐步開展，有望為雙美歷程再寫下一個里程碑。

醫美

延伸閱讀

友銓5月合併營收 歷史次高

麗彤生醫5月營收1.37億元 與去年同期持平

留洋婆婆要求奇特還「燉孫子胎盤吃」　媳婦超崩潰求離婚

麗清5月合併營收4.14億元 創同期新高

相關新聞

均華5月營收2.34億元 創歷史新高

半導體設備廠均華（6640）今（10）日公告今年5月合併營收2.34億元，月增52.8%，年大增335%，創單月歷史新高...

全家5月營收 年減2%

全家（5903）公告5月合併營收71.54億元，年減2.2%、月增1.72%。

捷流 成長動能拉升

國內蝶閥龍頭捷流閥業（4580）昨（9）日公布5月合併營收2.08億元，月增1.1%、年減0.3%，創今年單月營收新高；...

世界5月營收成長7% 寫新猷

世界先進（5347）昨（9）日公布今年5月合併營收約為新台幣34億元，月增加7.5%，年增加約23.1%，創歷年同期及單...

上月業績／揚秦+3% 漢來美食-23%

上櫃餐飲通路商揚秦（2755）公告，5月營收1.26億元、年增3.8%；旗下麥味登App預約點餐及線上付款功能，滿足消費...

上月業績／旺矽+11% 拚逐季走揚

旺矽（6223）公布5月營收為5.44億元，攀上今年單月高點，隨著探針需求持續熱絡，法人看好，旺矽前三季營運有機會逐季成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。