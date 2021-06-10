雙美前5月營收4.23億元 年增37.74％

雙美生技（4728）公佈2021年5月合併營收為6216 萬元，年減24.28%。因交通運輸限制、且因應市場需求而產品結構改變，使得雙美 5 月營收較上月及去年同期減少；但受惠於中國醫美市場火熱，消費者對於美的需求越發旺盛，催動公司植入劑出貨暢旺，累計 2021 年 1 至 5 月合併營收為 4.23 億元，仍較去年同期成長37.74％，台南廠的產能利用率仍站穩近滿載之水位。

雙美表示，隨著全球經濟水準的不斷提升，愛美的需求再升級，加上社交媒體、短視頻、直播快速的興起，尤其在中國市場更加明顯，多數求美者希望能於疫情後破繭而出，紛紛至醫美診所尋求最佳且客製化的愛美課程，而双美旗下三款主力膠原蛋白植入劑，定位於面部真皮組織填充，具有緊緻提拉、改善膚色、改善黑眼圈的特性，受到廣大消費者的青睞及回購率，加上公司多年來秉持著「先規範再普及」的拓市理念，築起高度的競爭門檻，同時強化品牌競爭力，創造兩岸市場多家包括中國藝星、朗姿、華韓、春語、美萊等 908 家醫美機構、中國醫學科學院整形外科醫院（北京八大處）、上海市第九人民醫院、上海市皮膚病醫院等公立醫院及醫學中心緊密合作的關係，奠定雙美在醫療級膠原蛋白第一領導品牌的地位。

中國醫美市場全球最大，且呈現快速增長的態勢，然與全球相比，中國醫美的滲透率依然偏低，存有較大的發展空間。根據中國頭豹研究院最新醫美產業鏈相關研究報告中指出，2019 年中國注射醫美消費人次每千人僅 14 人、醫美滲透率 3.6％，遠低於其他主流國家的滲透率，其中韓國 20.5％、美國 16.6％，隨著醫美消費人群以及正規醫美機構的增加，中國注射醫美產業仍存有較大發展之潛力。

雙美持續深化兩岸醫美市場，致力於推行醫師培育計畫、開拓更多空白市場版圖，截至今年 5月底已在兩岸市場執行共計 124 場大大小小的活動，讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時開拓更多合作夥伴，以期挹注未來營運持續向上成長。2021 年疫情環境仍持續考驗各企業的應變能力，雙美對於今年營運再創高峰深具信心。總經理賴美枝表示，公司布局成果逐步開展，有望為雙美歷程再寫下一個里程碑。