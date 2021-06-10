因應疫情突襲 集雅社延伸電商戰場衝業績

全台百貨通路市佔第一的家電通路商集雅社（2937）公告5月營收2.55億元，與去年同期成長7.6%。集雅社表示，疫情突如其來的加溫，加上全國進入三級警戒，使得百貨商場人流在母親節檔期後銳減，但在實體門市減少來客數後，公司也同步強化電商平台銷售，以期將傷害減到最低。

根據經濟部的統計資料顯示，2020年上半年，零售業網路銷售額為新台幣1,587 億元，年增 17.5%；但同一時期，實體零售業營業額則是年減 4.8%。由此可見，疫情嚴峻時，雖然民眾不敢出門消費，但還是會將購買力轉移到電商平台上，加上電商平台購物及付款方便、收貨快速且便利等優勢，帶動電商平台近年來快速發展；根據未來流通研究所的統計，台灣電商產值近兩年幾乎都有近雙位數的成長。

而在電商銷售上，除了商品CP值要高、送貨要快之外，成功的KOL（關鍵意見領袖）代言也是促使產品熱銷的重要關鍵。根據國際市調機構Influencer MarketingHub(2020)的報告指出，有91 %的受訪者認為 KOL 行銷是一種有效的行銷方式。

同時有 65 % 的受訪者認為 KOL 會影響他們購物的選擇。為了減少實體店面來客數銳減的衝擊，集雅社6月17日起也將於知名電商平台-蝦皮商城上，以「集雅社蝦皮旗艦館」啟動電商購物節限時特賣的方式，搭配知名KOL進行促銷，希冀在疫情衝擊實體店面的銷售寒冬中，將影響降到最低。

法人表示，集雅社過去幾年靠著擴點的方式，帶動每年營收皆有雙位數的成長，就算去年初遇到疫情衝擊，但家電用品仍屬剛性需求，因此待疫情受控後，業績就會有機會回溫。集雅社表示，為了做好防疫，公司不但全額補助員工疫苗險保費，同時也針對自費施打兩劑疫苗的員工補助最高每人1,200元。

近兩周受到疫情影響，雖然實體店面來客數變少，但電商銷售則是有二至三成左右的成長，後續公司也將針對疫情動態做滾動式因應措施，以期全年營收仍有機會相較去年成長。