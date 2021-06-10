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端午節將至傳統市場恐爆人潮 經濟部：限1小時消費

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部中部辦公室日提醒，因應疫情三級警戒延長至6月28日，傳統市集皆加強人流管制措施，包含落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間不逗留等。 本報資料照片
經濟部中部辦公室日提醒，因應疫情三級警戒延長至6月28日，傳統市集皆加強人流管制措施，包含落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間不逗留等。 本報資料照片

本土疫情嚴峻卻遇上端午佳節，經濟部中部辦公室今（10）日提醒，因應疫情三級警戒延長至6月28日，傳統市集皆加強人流管制措施，包含落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間不逗留、鼓勵預約外帶、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚感染。

經濟部指出，傳統市場除了配合分流管制外，「免踅好揀-買菜網」也強勢推出傳統市場端午節專區。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，端午節是重要三大節慶之一，首次遇到疫情三級警戒，圍繞著情感與記憶的粽子可不能缺席，不便去市場採買的婆婆媽媽或離鄉遊子，只要用手機，進入「免踅好揀-買菜網」或打電話，各式肉棕、魚漿魚丸、三牲祭品及蔬果等「端午節超值包」，外送或是預約外帶，少去多買又可免除宅配塞單。

此外，經濟部去年發起傳統市場職人賽，30攤得獎的市場魚漿王，包括台北市新富市場「艋舺大豐」、高雄市武廟市場「珍好呷魚丸」、台中市第五市場「丸東商號」等，也能在「免踅好揀-買菜網」訂購，吃粽子配魚丸湯才滿足。

端午節將至，卻遇上本土疫情升溫，經濟部今日再次提醒傳統市集、夜市加強人流管制措施，限制1小時消費時間不逗留。 圖／經濟部提供
端午節將至，卻遇上本土疫情升溫，經濟部今日再次提醒傳統市集、夜市加強人流管制措施，限制1小時消費時間不逗留。 圖／經濟部提供

經濟部 疫情 端午節

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