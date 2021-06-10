受惠拜登基建計畫 路博邁：5G題材前景穩健

今年以來5G類股表現落後整體股市，路博邁投信表示，由於供應鏈吃緊導致通膨高於預期，加上利率走升的疑慮，因此即便5G概念股的前景穩健，短期卻表現落後，但這只是暫時的現象，5G的結構性成長動能與經濟復甦不會因此畫下句點。

路博邁指出，預期近期內科技產業可能會持續震盪，但利率走升的疑慮，可能都已反映在近期的賣壓之上。之後隨著供應鏈吃緊的情況改善，通膨也將開始降溫，並助經濟復甦一臂之力，屆時市場將回頭聚焦企業的獲利基本面。

值得一提的是，近期市場賣壓並非獲利成長出現疑慮所致，儘管部分5G概念股的價格經歷25%到35%不等的跌幅，但是獲利下修的幅度相當有限，因此讓5G概念股更具吸引力。

路博邁指出，無論是更高速的連網需求、或是數位轉型的速度，兩者都未出現趨緩的跡象，擁有具體結構性成長動能的5G題材料將持續獲得市場青睞 。路博邁5G股票基金近期增持四大相關的題材包括美國擴大布建5G網路、主要國家擴大對半導體產業的策略性投資、5G智慧型手機高階零組件、5G的殺手級應用服務。

在中期5G發展趨勢上，路博邁目前特別期待兩大主軸，首先是半導體產業的投資機會。主要是因為數位轉型與布建5G網路為半導體造就強勁的結構性需求，然而，目前半導體仍供不應求，研發活動與擴充產能也緩不濟急。為了改善半導體供貨短缺的問題，許多國家著手進行策略性投資，在本國打造半導體供應鏈，除了美國、中國、台灣以外，最近韓國也加入全球半導體產業的競賽。這場半導體產業的競賽，讓半導體設備製造商、原料供應商以及軟體供應商表現受惠。路博邁持續策略性聚焦能夠受惠於5G結構性成長趨勢的半導體企業

其次，拜登政府宣佈的基礎建設投資計畫，也將為5G產業帶來龐大商機。3月下旬，拜登宣布2兆美元的基礎建設投資計畫，其中包括投入1000億美元在全美擴建高速寬頻網路，並投入500億美元資助半導體的生產與研發活動。因此網路基礎建設與半導體設備商，將受惠於這項投資計畫。