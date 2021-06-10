半導體助攻 Q1製造業固定資產增逾4,000億歷年同季新高

經濟部統計處今（10）日公布「2021年第一季製造業投資及營運概況調查報告」，因半導體廠商積極投資先進及成熟製程產能，加上部分封測及記憶體業者持續擴增產線，製造業第1季國內固定資產增購（不含土地）金額達4,120億元，年增18.6%，並創歷年同季新高。

不過，由於5月中旬本土疫情升溫，經濟部統計處提醒，疫情是否將影響企業投資進程，須密切注意及妥善因應。

經濟部統計處指出，今年第1季製造業營業收入（含海外生產收入）達到7兆2,531億元，季減10.7%，年增22.5%，亦為歷年同季新高，主因智慧行動裝置及遠距應用相關設備持續熱銷，激勵資訊電子產業營收攀高，加上全球經濟景氣回升，化學、鋼鐵、機械、汽機車等各傳統產業營收皆呈二位數正成長。

若依固定資產型態分析，經濟部統計處表示，今年第1季以機械及雜項設備增購占84.4%最多，年增16.6%；其次為房屋及營建工程占15.0%，年增32.8%。

在進一步就行業別觀察，經濟部統計處指出，電子零組件業第1季固定資產增購2,880億元，占製造業的69.9%居各業之冠，年增24.2%，主因5G通訊、車用電子、及高效能運算等相關晶片需求強勁，半導體廠商加速推進高階製程及持續擴增成熟製程產能，下游封測業者亦同步增加資本支出，加上部分記憶體及印刷電路板廠持續擴增產線所致。

化學材料業則增購204億元，年增11.3%，主因部分石化廠因應電子化學品需求強勁，以及持續布局高值化產品，擴建廠房及增購機械設備。

此外，電腦電子及光學製品業則增購121億元，年增23.0%，主因台商回台投資計畫逐步落實，部分廠商購置或新建廠辦。基本金屬業增購114億元，年增24.8%，主因國內鋼鐵大廠環保改善工程支出增加，以及部分廠商災後廠房重建和導入自動化製程所致。

至於在金屬製品業部分也增購104億元，年增3.8%，主因離岸風電業者持續興建廠房及增建產線。石油及煤製品業增購85億元，年增61.3%，連續五季正成長，且因國營事業持續加速進行重大投資，加上部分煉油廠災損復原及改善製程設備所致。

經濟部統計處表示，半導體業者為保持先進製程技術領先優勢，積極擴增資本支出預算，同時帶動國內外相關供應鏈廠商加深在台投資，加上台商回流擴廠及增購設備賡續執行，以及離岸風電產業國產化逐步落實，均有助於維繫我國製造業投資成長動能不墜。但，本土疫情升溫確實是變數與考驗。