看第3季經濟前景 調查：勞資悲觀度皆明顯增加

本土疫情持續衝擊勞動市場，不但波及畢業求職季，三級警戒二度延長，更導致不少廠商停業、停工，後續的人力市場會怎麼發展呢？yes123求職網今（10）日公布「牛年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，與第2季相比，展望第3季景氣，企業悲觀度明顯增加，上班族更加保守面對。

yes123求職網指出，即使還有51.2%的企業持平看待，樂觀的比例為18.8%，悲觀的佔30%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為-11.2%，去年同期則為+1.3%，相較上一季「淨樂觀比例」是+26.6%，企業由正面翻轉成負面看法，而且「悲觀度」算是23個季度以來的次高水準，雖不如2016年第二季的-16.2%，但高於2016年第一季的-10.3%。

相形之下，對於Q3景氣，上班族更加保守面對。yes123求職網調查顯示，持平看待的有42.5%，樂觀的佔13.7%，悲觀看待的有43.8%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為-30.1%，去年同期則為-18.8%，相較Q2調查為+11.3%，同樣由「正數反轉成負數」，「悲觀度」算是24個季度以來的次高水準，雖不及去年第二季的-37.3%，仍強於2015年第四季的-28.7%。

綜觀勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，本土疫情使防疫升級，內需廠商受到消費市場急凍效應波及，要靠政府紓困與振興方案，未來才有可能「點火」加溫業績；所幸外銷廠商接單暢旺，只要不缺工、缺料，產線仍可順利運作；只是無法預測疫情何時結束，因此苦撐中的企業主對未來營運，態度顯得「異常保守」。

另一方面楊宗斌更認為，由於正處在「無薪假」（減班休息）人數、家數攀升階段，勞工們更害怕下一個階段，將面臨「裁員減薪」風暴，紛紛提高職場危機意識，所以對於下半年的景氣，看法都不會太樂觀，甚至還需要「省吃儉用」度過財務難關。

楊宗斌進一步呼籲，產官學界應該「超前佈署」，避免出現「新鮮人失業潮」，並預防「就業冰河期」，推出能持續一整年的政策；並留意「疫」外長期失業，甚至退出求職行列的「沮喪勞工」、「怯志人口」，疫情時代的技能培訓、職涯轉型，急需官方力量的奧援。

上述「牛年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2021年5月26日到6月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,208份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於企業有效問卷共922份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23%。