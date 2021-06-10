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疫情衝擊半導體業 立委憂鮭魚返鄉台商再度游向全世界

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

苗栗電子廠接二連三爆發新冠肺炎群聚疫情，引起不少國際媒體關注，今（10）日成為立委質詢焦點。對此，經濟部次長林全能表示，就經濟部掌握，其中受影響最嚴重的是京元電（2449），影響生產有將近百分之五十。立委林德福表示，經濟部一定要將相關疫情控制住，不要讓鮭魚返鄉的台商，再度游向全世界。

林全能指出，經濟部已跟前進指揮所合作，希望能夠避免苗栗電子廠疫情的擴散，目前京元電也已將所有移工都移出了。

立委林德福並進一步質詢主計長朱澤民，疫情當頭，主計總處上修今年經濟成長率到5.46%，「有什麼理由這麼樂觀，你有把握」？對此，朱澤民答詢表示，上修今年經濟成長率，是因為出口成長率有30%，且投資成長率也非常高，上修至5.46%是根據事實，就目前資料是恰當的，但未來會按季修正。

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