快訊

防端午連假跨區移動！ 取消國道0至5時暫停收費、加強匝道控管

不只好心肝！小禾馨拿85瓶可打850人 柯文哲：發給6診所共202瓶疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中火運煤輸送帶起火已撲滅 台電：供電不受影響

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台電台中火力發電廠輸煤轉運塔運煤皮帶在今天上午7時3分失火，整座高約十公尺的運煤皮帶陷入火海，港區及鄰近消防隊前往灌救。圖／台中港務消防隊提供
台電台中火力發電廠輸煤轉運塔運煤皮帶在今天上午7時3分失火，整座高約十公尺的運煤皮帶陷入火海，港區及鄰近消防隊前往灌救。圖／台中港務消防隊提供

針對中火今（10）日清晨傳出火警，台電說明，台中電廠輸煤轉運塔TR-62的運煤輸送帶上午7時3分起火，經過搶救火勢已經撲滅。台電強調，不影響供電

台電指出，本起事故初步了解並未造成人員傷亡，起火原因則尚待調查。供電方面，電廠目前燃煤存量充足，不會對供電造成影響。台電也強調，這起事故為輸煤轉運塔的運煤輸送帶起火，並非煤場火災，更不是電廠火災。

台電進一步說明，台中電廠傳出火警後，早上7時9分立即通報消防隊，消防隊隨即派員進廠搶救。目前火勢已經撲滅，現場持續灑水降溫。初步了解，由於運煤皮帶為橡膠材質，因此產生濃煙，確切起火原因及事故經過將由消防人員調查。

台電指出，該轉運塔主要負責將卸煤碼頭的燃煤運送至廠內煤場存放。目前電廠燃煤還有15天安全存量，庫存充足，且各機組均正常運轉，供電不受影響。未來卸煤方式短期內可採取陸運替代，不會影響電廠用煤供應。

台電 電廠 供電

延伸閱讀

台中火力發電廠大火已撲滅 台電說明起火真正原因

影／中火輸煤轉運塔驚傳起火 火勢已獲控制

台南多區大範圍停電！台電緊急派員釐清

鋒面再報到全台降溫 台電估12日前供電都維持綠燈

相關新聞

美台貿易官員最快10日對話 重啟貿易與投資談判

根據「華爾街日報」9日報導，一名知情人士表示，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)最快將於10日(周四)與台灣...

美中等著攤牌！謝金河：未來關鍵的90天 這個世界會有大變化

最近有朋友問我，你覺得90天後，這個世界會出現什麼大變化？我一時會意不過來，想了一下，才想到拜登下令美國情報單位，90天後要交出武漢實驗室的病毒報告。其實一個多禮拜前，我就問了范疇大師這個問題，范疇說，美國與中國可能正在談判中，美國一定掌握到一些重要資訊，等著要攤牌！

中火運煤輸送帶起火已撲滅 台電：供電不受影響

針對中火今（10）日清晨傳出火警，台電說明，台中電廠輸煤轉運塔TR-62的運煤輸送帶上午7時3分起火，經過搶救火勢已經撲...

台中火力發電廠大火已撲滅 台電說明起火真正原因

台電台中火力發電廠運煤皮帶失火，清晨烈焰衝天。台電表示，目前大火已撲滅。

台中火力發電廠大火 台電：火勢已控制 不影響供電

台電台中火力發電廠運煤皮帶失火，烈焰衝天，冒出陣陣黑煙。對此，台電今（10）日表示，目前火勢已受到控制，但仍在冒煙。而稍...

取消夏電費率？ 蘇揆允滾動檢討

行政院紓困4.0方案上路後，許多受影響民眾抱怨領不到紓困。行政院長蘇貞昌昨天表示，整個紓困雖然高達七三三萬人受惠，但也許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。