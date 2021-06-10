中火運煤輸送帶起火已撲滅 台電：供電不受影響

台電指出，本起事故初步了解並未造成人員傷亡，起火原因則尚待調查。供電方面，電廠目前燃煤存量充足，不會對供電造成影響。台電也強調，這起事故為輸煤轉運塔的運煤輸送帶起火，並非煤場火災，更不是電廠火災。

台電進一步說明，台中電廠傳出火警後，早上7時9分立即通報消防隊，消防隊隨即派員進廠搶救。目前火勢已經撲滅，現場持續灑水降溫。初步了解，由於運煤皮帶為橡膠材質，因此產生濃煙，確切起火原因及事故經過將由消防人員調查。

台電指出，該轉運塔主要負責將卸煤碼頭的燃煤運送至廠內煤場存放。目前電廠燃煤還有15天安全存量，庫存充足，且各機組均正常運轉，供電不受影響。未來卸煤方式短期內可採取陸運替代，不會影響電廠用煤供應。