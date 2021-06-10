高端疫苗解盲後的三關：臨床結果、EUA、開放民眾施打

高端疫苗（6547）今（10）日停止交易，主因新冠肺炎疫苗二期臨床試驗進行期中分析解盲。高端日前已公告將召開獨立資料監視委員會（IDMC），以進行期間分析解盲作業。對於全民而言，高端疫苗從解盲到施打，還需通過三個關卡檢驗。

第一關，就是今日的二期臨床數據要過關。今日公布二期臨床試驗數據為「安全性」與「免疫生成性」兩大項，尤其是「免疫生成性」，就是指抗體在人體內的濃度。只要二期臨床試驗數據達到食品藥物管理署（TFDA）標準，就可順利向TFDA申請緊急授權許可（EUA）。

但是要是二期臨床沒過關，廠商採購的原材料及生產成本，多數將難以回收。但是據了解，高端疫苗與聯亞生兩公司與疾管署簽訂的是「 預先採購」協議，依照國際慣例，疾管署應提供一部份金額補償兩公司的部份成本。

第二關，向TFDA申請EUA，這一關是近期最複雜的議題。隨著幾位重量級專家、如中研院院士陳培哲等人公開呼籲，政府不可讓僅做完二期臨床試驗疫苗通過EUA，也將讓負責審查的臨床試驗專家會議成員們，面臨龐大的壓力，不論是過關或是不過關，都將引發國內不同立場人士排山倒海的爭論。

台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒表示，目前美國食品藥物管理局（FDA）對於新藥及新疫苗的審查，是採取公開透明方式，不但全民都知道負責審查的專家委員身份，且在審查過程中，其他人都可以報名旁聽。以目前已開放全球施打的德國BNT及美國Moderna疫苗，都是採取線上視訊會議來進行。他指出，台灣的國情文化與美國或許不同，但是應可朝更加公開透明的方向努力。

第三關，若是高端的疫苗順利取得EUA之後，政府要不要讓民眾施打？前疾病管制局局長蘇益仁近日公開主張，應將國產疫苗當做「戰備疫苗」，非到緊急不要使用。他指出，目前政府採購的國外疫苗，都已做完三期期中分析。相較之下，國產疫苗只完成二期臨床，不應與國際疫苗在相同的時間點開放民眾施打。

對於這個論點，有國內疫苗專家指出，這在實務上並不可行。主因國產疫苗都有有效期，以目前兩家公司來說，大約都在六個月，雖然各家公司可以努力去展延有效期。但是也必須進行二到三年的安定性試驗，才能確定疫苗的有效期到何時結束。

另外，國產疫苗若順利通過EUA，指揮中心將其歸類在公費疫苗的名單內，國人有沒有選擇或拒絕的權力？也將考驗政府的判斷。