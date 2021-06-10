台中火力發電廠大火 台電：火勢已控制 不影響供電

台電台中火力發電廠運煤皮帶失火，烈焰衝天，冒出陣陣黑煙。對此，台電今（10）日表示，目前火勢已受到控制，但仍在冒煙。而稍早傳出是輸煤的運轉塔百米皮帶失火，對此，台電表示，由於煤的庫存量足夠，今日供電不受影響。

台電表示，這起火災意外是發生在今日上午7時03分，起火原因地點在運煤的輸入端，至於詳細起火原因，則需等到火勢完全撲面，才能真正釐清。不過，台電強調，今日供電不受影響，中火仍維持九部機的運轉，目前一切正常。

此外，由於氣象資料顯示，高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態將一直持續到下周，各地高溫回升至30度以上，連帶用電量也隨之增加。台電預估，今日最高用電量3,570.0萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。

台電預估，今日最大供電能力3,951.8萬瓩，備轉容量率預估有10.69%，明天預估也是綠燈，且一直持續到6月17日（下周四），都是「綠油油」。