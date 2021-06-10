快訊

大邱有批很讚的疫苗？ 南韓「水貨輝瑞詐騙事件」

文大生5月30日搭星宇航返澳門今確診 在台室友日前也染疫

台中火力發電廠大火 台電：火勢已控制 不影響供電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電台中火力發電廠輸煤轉運塔運煤皮帶在今天上午7時3分失火，整座高約十公尺的運煤皮帶陷入火海，港區及鄰近消防隊前往灌救。圖／台中港務消防隊提供
台電台中火力發電廠輸煤轉運塔運煤皮帶在今天上午7時3分失火，整座高約十公尺的運煤皮帶陷入火海，港區及鄰近消防隊前往灌救。圖／台中港務消防隊提供

台電台中火力發電廠運煤皮帶失火，烈焰衝天，冒出陣陣黑煙。對此，台電今（10）日表示，目前火勢已受到控制，但仍在冒煙。而稍早傳出是輸煤的運轉塔百米皮帶失火，對此，台電表示，由於煤的庫存量足夠，今日供電不受影響。

台電表示，這起火災意外是發生在今日上午7時03分，起火原因地點在運煤的輸入端，至於詳細起火原因，則需等到火勢完全撲面，才能真正釐清。不過，台電強調，今日供電不受影響，中火仍維持九部機的運轉，目前一切正常。

此外，由於氣象資料顯示，高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態將一直持續到下周，各地高溫回升至30度以上，連帶用電量也隨之增加。台電預估，今日最高用電量3,570.0萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。

台電預估，今日最大供電能力3,951.8萬瓩，備轉容量率預估有10.69%，明天預估也是綠燈，且一直持續到6月17日（下周四），都是「綠油油」。

台電 供電 高溫

延伸閱讀

台中火力發電廠失火 烈焰沖天

服務業、農業電價 研議減免

台南多區大範圍停電！台電緊急派員釐清

高溫炎熱到下周 用電量攀升、全台供水正常也得再等等

相關新聞

美台貿易官員最快10日對話 重啟貿易與投資談判

根據「華爾街日報」9日報導，一名知情人士表示，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)最快將於10日(周四)與台灣...

台中火力發電廠大火 台電：火勢已控制 不影響供電

台電台中火力發電廠運煤皮帶失火，烈焰衝天，冒出陣陣黑煙。對此，台電今（10）日表示，目前火勢已受到控制，但仍在冒煙。而稍...

取消夏電費率？ 蘇揆允滾動檢討

行政院紓困4.0方案上路後，許多受影響民眾抱怨領不到紓困。行政院長蘇貞昌昨天表示，整個紓困雖然高達七三三萬人受惠，但也許...

無薪假勞工補貼 可領兩年

勞動部昨（9）日表示，減班休息（俗稱無薪假）勞工可申請「安心就業計畫」的薪資補貼，「安心就業計畫」實施期間延長至明年6月...

機械出口 連五月雙位數成長

台灣機械公會昨（9）日公布機械設備前五月出口值131.67億美元，年增27.5%；以新台幣計價為3,726.87億元、年...

疫情持續升溫 機械公會呼籲政府助業者快篩

台灣機械公會理事長魏燦文昨（9）日表示，機械產業接單與出口暢旺，但面對疫情持續升溫，他建議政府應主動協助機械業者進行快篩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。