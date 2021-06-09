疫後新局勢到來 亞太區CEO最在意二件事

安侯建業聯合會計師事務所今（9）日發布全球CEO調查報告，發現「數位安全」與「稅務風險」成為亞太區企業領袖最關心的前二名議題，顯示除了疫情因素之外，CEO們也非常關心全球最低企業稅、碳稅等新型態稅制的議題。

安侯建業表示，KPMG全球總部日前針對全球500名企業CEO進行調查報告，每家企業年收入皆為5億美元以上，並於今日發布「KPMG 2021 CEO Outlook Pulse Survey」調查結果，發現在疫情的影響下，亞太區CEO們最關注「數位風險」（Cybersecurity）及「稅務」（Tax）等二大風險議題，且關注度較去年同期調查大幅增加。

安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，當疫後各種的移動式設備、遠距協作與會議工具大量被採用，如果讓沒有完善資安防護的設備上線，被病毒入侵的機會很大。

謝昀澤指出，在家工作（WFH）的型態，讓駭客將戰場從企業機房延伸到家中書房，且網路病毒及惡意程式的傳播力是以毫秒計算，若WFH的一台電腦中標，企業網路可能瞬間全軍覆沒。

謝昀澤表示，全球企業家近一年實踐了「未來辦公」方案，多數的CEO及員工們，對於純居家辦公的效率及管理，普遍都有很大的疑慮，尤其是居家辦公的資安防護方案，更是一直未能妥善落實，建議未來仍可將「到點」與「遠距」二類工作模式混合，階段式推出靈活的彈性上班政策及資安控管，才是能符合新現實的管理方針。

根據此次調查，稅務風險關注度從去年第八名，此次大幅躍升到第二名，安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰認為，CEO們的疑慮在於諸多全球稅制的潛在變化，包括美國明確表態支持全球企業最低稅負制，使其很有可能於近期形成共識，讓全球營收規模達到門檻7.5億歐元的台商跨國集團，負擔額外稅負。

陳彩凰表示，各國政府已因疫情紓困而衍生的巨大財政赤字，勢必透過加稅、查稅彌補之，部分亞太地區的國家也正在加強租稅稽徵，又加上碳稅等新的租稅政策出爐，讓跨國企業面臨的全球租稅環境，變得更加複雜且充滿不確定性。

安侯建業表示，本次調查深入瞭解CEO們自疫情發生前後約一年以來的變化，調查對象來自全球主要市場，調查執行時間為2021年1月29日至3月4日。