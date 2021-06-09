營建業缺工 沈榮津指示續推本勞培訓及營建自動化

行政院今（9）日表示，對於營建業缺工問題，除勞動部鬆綁公共工程進用移工規定、延長工作期限外，副院長沈榮津也請工程會協調勞動部及內政部，持續推動本勞培訓及營建自動化等措施。

端午佳節將近，行政院指出，沈榮津今日召集「穩定物價小組」會議，會中討論包括端午節民生物資、當前國內物價、國際大宗物資及營建工程物料價格變動對國內價格影響與因應措施等議題。

沈榮津聽取「當前國內物價情勢（含WPI漲勢分析與對CPI影響）」報告後，表示近期國際農工原料及運輸價格攀升，導致國內物價有上漲趨勢，請相關機關密切關注國內外各項物資價格後續走勢，並預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

在聽取經濟部、工程會、農委會報告「國際大宗物資及營建工程物料價格變動對國內價格影響與因應措施」後，沈榮津強調，近期大宗物資（如黃豆、小麥、玉米）價格上漲，將連帶影響民生物價波動。

沈榮津指示經濟部責成台糖公司充分供應沙拉油，並維持零售價格不變；另請經濟部與農委會嚴密掌握國際原物料情勢與國內民生商品價格變動情形，必要時應協調釋出庫存、調度相關物資，以平抑物價。

對於營建業缺工問題，沈榮津指出，勞動部去年已鬆綁公共工程進用外籍移工的部分規定，並在今年因應疫情，將外籍移工工作期限延長六個月，請勞動部持續關注缺工情形是否改善，滾動調整公共工程進用外籍移工規定。

沈榮津也指示工程會協調勞動部及內政部，持續推動本勞培訓及營建自動化等措施。他也指出，業界感謝勞動部在這段期間鬆綁工時相關規定，主動超前部署，政府、勞資一條心，大家一起堅守防疫。

此外，沈榮津也責成公平會調查防疫物資業者，是否確有合意或共同漲價情事，如有不法情形，立即嚴予查處。

因應防疫三級警戒延長至6月28日，沈榮津指示農委會持續掌握農、漁、畜產業供應量能，並結合網路平台等各項通路，會同交通部協調加強產銷與物流調度，確保農產品供應無虞、貨暢其流，維護生產者與消費者權益。