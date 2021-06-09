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挑選1級能源效率家電 公平會：注意是舊分級還是新分級

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

公平會今（9）日提醒，未來民眾在挑選1級能源效率家電時，需注意是舊分級還是新分級。

公平會今日委員會議通過，特力屋與嘉儀企業於特力家購物網站銷售「嘉儀微電腦除濕機KED-211」、「嘉儀微電腦除濕機KED-213」等商品，宣稱「全系列1級能效」等文字，就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，分別處特力屋公司與嘉儀公司各新台幣五萬元罰鍰。

公平會表示，上述商品於廣告宣稱「全系列1級能效」等文字，予人印象為該等商品獲經濟部能源局核准登錄為能源效率分級第1級，應較其他等級之相仿規格除濕機更具減少能源消耗效用之功效。

但，根據能源局提供的意見，上述商品依2018年1月1日起實施新的除濕機之分級基準，其能源效率分級已由第1級修正為第3級，故特力屋公司及嘉儀公司於2018年1月1日後仍於該廣告刊載「全系列1級能效」之表示與事實不符，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定之虞，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會再次呼籲，消費者於購買家電商品前，建議可至經濟部能源局之「能源效率分級標示管理系統」網站（https://ranking.energylabel.org.tw/index.aspx）再次確認所欲購買產品型號所登錄之能源效率分級，以保障自身權益。

特力 除濕機 公平會

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