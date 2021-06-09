取消夏季電費？蘇貞昌允諾會滾動檢討

新冠肺炎本土疫情嚴峻，許多民眾宅在家防疫。對於立委詢問6月至7月用電量高，能否取消夏季電費計算，尤其針對民生住宅用電，行政院長蘇貞昌今（9）日答詢表示正在滾動檢討，會請相關部會和台電一起檢討。

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，疫情警戒三級也延長實施到6月28日，而近期氣溫飆高，加上6月開始進入台電的夏季電費計算期間，許多民眾或學生在家上班或停課不停學，也讓用電高峰一度飆破歷史紀錄。

國民黨立委蔣萬安今日於立法院質詢時表示，許多民眾反映，特別是針對住宅、民生部分，希望能減免水電費，因為本土疫情從5月中開始，而6月、7月夏季用電非常高，是否可取消夏季電費計算，以及企業用電是否可比照甚至優於去年的方案？

蘇揆回應，他們正在滾動檢討，對此，他會請相關部會和台電等單位，一起檢討。蔣萬安接著強調，此事相當重要，因為許多民眾在家上班、上課，碰上用電高峰，盼民生住宅用電能以三個月為期減免。

蘇揆最後允諾表示「好，我請他們滾動檢討」。