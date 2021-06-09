醫院降載「月領半薪」 工會：一周兩三人反映無薪假

隨著本土疫情擴大，雙北的醫療量能緊繃，為了協助前線抗疫，許多醫院進行醫療降載。配合院方降載的北部匿名醫護反應，現在醫院分流上班，一次上班一周、再休假一周，由於休假不支薪，一個月下來等同扣薪半個月。

護理師S向記者投訴，自醫院進行分流上班起，她就開始領半薪了，縱使政府現在祭出「防疫假」或「防疫照顧假」，護理人員也是看得到、吃不到的狀態。此外，人資還公告，醫護沒有時數可請防疫假，比照事假辦理；而「防疫照顧假」的申請，除不支薪外，還請醫護優先使用特休、加班補休或彈性休假。

對此，台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯說，因應疫情嚴峻，很多開刀、門診暫緩，進行分艙分流，最近每個禮拜都會接獲，兩至三個來自不同醫院的護理師反映，因為降載而放無薪假的狀況。

廖郁雯說，醫院本來就不應該去扣到原本的薪水，因為勞工本身有提供勞務的意願與時間，卻只能遵從院方的安排。她呼籲，醫護人員遇到這樣情形，務必要反映，表達不想用自己的休假時數。

她表示，救濟管道一定是有，惟疫情非常時期管道可能失靈，醫護可向勞工局檢舉，或由所屬工會從中做協助。

廖郁雯說，醫院現在呈現兩個極端值，一線忙碌的人真得很忙，甚至根本無法下班；另一批人，因為降載而放無薪假，這也顯示醫院調配人力問題，理論上這些醫護可以進行相關訓練支援前線，據她所知，有些醫院正在實施，在足夠教育訓練下，配合去專責病房。

她坦言，政府並沒有硬性規定防疫假是要支薪的，現在變成選擇照顧家庭，就無法選擇工作，得做出犧牲。而政府可以做的事情，就是把防疫相關假的成本規畫出來，而不是醫院自行去吸收。