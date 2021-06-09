快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫院降載「月領半薪」 工會：一周兩三人反映無薪假

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
醫院降載許多醫護被迫放無薪假，示意圖，與新聞當事人無關。 本報資料照片
醫院降載許多醫護被迫放無薪假，示意圖，與新聞當事人無關。 本報資料照片

隨著本土疫情擴大，雙北的醫療量能緊繃，為了協助前線抗疫，許多醫院進行醫療降載。配合院方降載的北部匿名醫護反應，現在醫院分流上班，一次上班一周、再休假一周，由於休假不支薪，一個月下來等同扣薪半個月。

護理師S向記者投訴，自醫院進行分流上班起，她就開始領半薪了，縱使政府現在祭出「防疫假」或「防疫照顧假」，護理人員也是看得到、吃不到的狀態。此外，人資還公告，醫護沒有時數可請防疫假，比照事假辦理；而「防疫照顧假」的申請，除不支薪外，還請醫護優先使用特休、加班補休或彈性休假。

對此，台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯說，因應疫情嚴峻，很多開刀、門診暫緩，進行分艙分流，最近每個禮拜都會接獲，兩至三個來自不同醫院的護理師反映，因為降載而放無薪假的狀況。

廖郁雯說，醫院本來就不應該去扣到原本的薪水，因為勞工本身有提供勞務的意願與時間，卻只能遵從院方的安排。她呼籲，醫護人員遇到這樣情形，務必要反映，表達不想用自己的休假時數。

她表示，救濟管道一定是有，惟疫情非常時期管道可能失靈，醫護可向勞工局檢舉，或由所屬工會從中做協助。

廖郁雯說，醫院現在呈現兩個極端值，一線忙碌的人真得很忙，甚至根本無法下班；另一批人，因為降載而放無薪假，這也顯示醫院調配人力問題，理論上這些醫護可以進行相關訓練支援前線，據她所知，有些醫院正在實施，在足夠教育訓練下，配合去專責病房。

她坦言，政府並沒有硬性規定防疫假是要支薪的，現在變成選擇照顧家庭，就無法選擇工作，得做出犧牲。而政府可以做的事情，就是把防疫相關假的成本規畫出來，而不是醫院自行去吸收。

醫護人員 護理師

延伸閱讀

提升保障！ 一銀供7600位員工防疫險、疫苗險、PCR篩檢

無薪假勞工看過來！薪資補貼延長 最高月領10,900元

警員值勤染疫風險大 聯合報工會採購護目鏡贈汐止分局

義大醫療防疫最前線 不裁員、不減薪、不放無薪假

相關新聞

醫院降載「月領半薪」 工會：一周兩三人反映無薪假

隨著本土疫情擴大，雙北的醫療量能緊繃，為了協助前線抗疫，許多醫院進行醫療降載。配合院方降載的北部匿名醫護反應，現在醫院分...

小吃店「多做這件事」被同業笑是異類 卻讓他在這次紓困金領得比別人多

吳老闆的泰式餐廳，或是大馬路上的中式餐館，都屬經濟部紓困方案的第二類對象。但為何吳老闆只有四名員工，可以領到十六萬元，八名員工只能領八萬元？

不只瑞豐夜市恐熄燈 1.2萬攤商向總統府陳情

全國三級防疫警戒持續，高雄瑞豐夜市因不堪每天百萬損失，恐在下月熄燈。民眾黨立委邱臣遠今與夜市商圈業者舉行記者會，呼籲政府...

圍堵移工淪破口竹科廠抗疫總動員 新加坡蓋大型隔離中心可借鏡

竹南科學園區外籍移工群聚感染，已造成五家電子廠員工確診，竹科廠商人心惶惶，相關廠商擔心這群外籍移工，恐成為產值高達1.24兆元的竹科防線可能破口，已升高警戒，並清查移工活動史， 一場與病毒作戰正全面展開。

KPMG調查：亞太區CEO最重視兩類關鍵風險

KPMG全球總部日前針對全球年收入超過5億美元企業的500名CEO進行「KPMG 2021 CEO Outlook Pu...

勞動部發布安心就業計畫 減班休息勞工補貼可達2年

勞動部今天修正發布「安心就業計畫」，將實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止(111...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。