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經部公布企業分艙分流指引 建議居家上班、分區上班

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部工業局今（9）日公布「建議企業強化分艙分流作法」，作為企業、工廠分流上班指引。工業局建議，上下班流採取將辦公室員工工作性質相近者分二或三組，建立各組人員名冊，中途不可換組，並建議實施二分之一或三分之一居家上班、其餘分組分區上班。

工業局表示，分組分區上班可分為實體分流，也就是上下班由不同出入口進出，各組固定出入口，互不交流接觸，或是時間分流，僅一個出入口時，但依不同時間分流進出，依分流時間間隔確實清消。

針對工廠生產線，工廠生產線實施分廠、分樓層、分組分流，依組別建立員工名單，每一組成員皆固定，輪調時整組成員一起輪調。

另外，若產業作業包含無塵室，工業局建議，無塵室除了組錯開休息時間，無塵服膺加顏色管理，確保每週有按規定清洗；無塵室手套、口罩、網帽等耗材，每次離開無塵室抛棄至專屬分類收集箱後定期清運，嚴禁重複使用；無塵室換氣頻率維持每分鐘換氣一次；每次進Air Shower人數應降至一至兩人，降低人員接觸風險。

除了工作場合之外，員工休息區、置物櫃、廁所、交通車等均應分流。員工用餐時秉持餐具不共用，自助餐可改成便當，取消餐廳共用筷，使用免洗筷取代，餐具應隨發送便當時分配，避免集中自行拿取餐具感染。員工用餐時也須於位置上用餐，用餐地點架設隔板並施行梅花座且嚴禁交談與隨意走動。

另外，員工宿舍也有提出相關指引，包括同組同宿舍、宿所不應過度擁擠、宿舍應由不同出入口進出，並規定設立獨立隔離室，當員工出現症狀時立即入住。

值得一提，工業局表示，三級警戒後企業應關閉戶外吸菸區，在戶外吸菸區吸菸，除了可能面臨罰鍰外，也會讓自己及路過民眾處於染疫風險中，可依《傳染病防治法》第70條第1項規定，裁罰300元以上1.5萬元以下罰鍰。

工業局 餐具

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