KPMG調查：亞太區CEO最重視兩類關鍵風險

KPMG全球總部日前針對全球年收入超過5億美元企業的500名CEO進行「KPMG 2021 CEO Outlook Pulse Survey」調查，結果發現在疫情中的企業風險議題，「數位風險」（Cybersecurity）及「稅務」（Tax）議題，躍升為亞太區CEO最關心的議題前2名，較去年同期所獲得的關注度大幅增加。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，當疫後各種的移動式設備，及遠距協作與會議工具被大量採用，如果讓沒有完善資安防護的設備全數上線，被病毒入侵的機會很大。謝昀澤強調，在家工作（WFH）的型態，讓駭客將戰場從企業機房延伸到家中書房，且網路病毒及惡意程式的傳播力是以毫秒計算，若WFH的一台電腦中標，企業網路可能瞬間全軍覆沒。

另外，去年普遍獲得CEO重視的縮減實體辦公室的議題，在今年度調查結果呈現反轉，目前仍在積極考慮減少辦公空間的全球CEO，由69%遽降到17%。謝昀澤說，經過了近一年對「未來辦公」方案的思考與實際體驗，多數的CEO及員工們，對於純居家辦公的效率及管理，普遍都有很大的疑慮，尤其是居家辦公的資安防護方案，更是一直未能被妥善落實；加上長久在家上班員工的分心或疲憊，也很容易造成系統操錯錯誤或疏忽。

謝昀澤建議，以到點與遠距混合工作模式為基礎，透過多樣化的實體與行動辦公數位整合方案，階段式推出靈活的彈性上班政策，配合適切的資安控管措施，才是能符合新現實的管理方針。

針對稅務風險關注度由去年同期的第8名躍升到第2名，安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰認為，CEO的疑慮首先源自於全球稅制的潛在重大變化。繼美國支持全球企業最低稅負制後，美國5月間在與經濟合作暨發展組織（OECD）之稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）行動方案會議再提出全球企業最低稅率應至少為15%並獲得初步正面回應。此外，可預期的是各國因為疫情紓困而衍生的巨大財政赤字，勢必透過加稅、查稅彌補，諸如英國在內的幾個主要國家於後疫情時期開始考慮增加稅負，而有部分亞太地區的國家也觀察到加強租稅稽徵的趨勢，加上各國可能課徵新的租稅態樣 （如碳稅），這些關鍵的稅制變化都造成跨國企業所經營的全球租稅環境變得更加複雜且充滿不確定性。

陳彩凰表示，中美貿易戰、去年起疫情的衝擊等因素早已造成許多跨國企業重新思考全球資產配置策略，很多CEO們致力於重新擘劃集團之全球投資架構及營運供應鏈，這個重要的集團商業策略原本就與國際租稅規劃習習相關並涉及複雜的各種稅務議題，連同各項今年以來新興的國際租稅制度變革，應是CEO視租稅風險的重要性大幅提高的原因。