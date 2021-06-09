凱基證券、期貨 雙獲職業安全衛生管理ISO 45001驗證

凱基證券長期致力員工身心健康安全，取得英國標準協會(BSI)頒發ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證，成為國內第一家證券、期貨公司同時取得該驗證的企業。

凱基證券為員工打造良好的工作環境，於2014年起持續取得衛生福利部國民署「健康職場認證」之菸害防制與健康啟動類別，顯示經營團隊秉持著專業、正直、誠信的理念，持續朝安全衛生與永續發展的經營目標前進，同時也展現凱基證券積極與國際接軌的決心。

ISO 45001職業安全衛生管理系統為全球第一個具一致性的職業安全衛生管理系統，評選標準為關注組織背景與利害相關者需求及期望，每年將於管理審查會議審查改變的內外部議題，包括員工同仁的需求與期望、法規要求與其他要求、風險與機會等，凱基證券取得該項驗證，將導引加速提升職業安全衛生管理水準，確保逾3,000名同仁的安全與健康。

凱基證券總經理方維昌表示，為落實企業社會責任(CSR)，此次正式通過ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證的意義重大，證明凱基證券長期深耕員工職業安全衛生議題，遵守法規且積極守護員工安全與健康，也成功預防員工因工作帶來的危害與疾病。

凱基證券重視員工權益與關懷，如提供員工協助方案(EAP)，主要在發現並協助員工解決可能影響工作效能的個人問題，並依規實施勞動部勞工健康保護四大計畫，包含工作場所母性健康保護、人因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防與執行職務遭受不法侵害預防計畫。此外，多元的員工職業安全衛生訓練與課程，涵蓋消防自衛演練、急救人員培訓、同仁過勞預防、法定員工在職訓練、身心健康講座等，運作多年來，績效卓著，期許員工於舒適安全之工作環境，亦能兼顧工作與生活均衡及身心健全發展。