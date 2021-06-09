快訊

台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

凱基證券、期貨 雙獲職業安全衛生管理ISO 45001驗證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券通過BSI驗證項目(凱基證券提供)
凱基證券通過BSI驗證項目(凱基證券提供)

凱基證券長期致力員工身心健康安全，取得英國標準協會(BSI)頒發ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證，成為國內第一家證券、期貨公司同時取得該驗證的企業。

凱基證券為員工打造良好的工作環境，於2014年起持續取得衛生福利部國民署「健康職場認證」之菸害防制與健康啟動類別，顯示經營團隊秉持著專業、正直、誠信的理念，持續朝安全衛生與永續發展的經營目標前進，同時也展現凱基證券積極與國際接軌的決心。

ISO 45001職業安全衛生管理系統為全球第一個具一致性的職業安全衛生管理系統，評選標準為關注組織背景與利害相關者需求及期望，每年將於管理審查會議審查改變的內外部議題，包括員工同仁的需求與期望、法規要求與其他要求、風險與機會等，凱基證券取得該項驗證，將導引加速提升職業安全衛生管理水準，確保逾3,000名同仁的安全與健康。

凱基證券總經理方維昌表示，為落實企業社會責任(CSR)，此次正式通過ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證的意義重大，證明凱基證券長期深耕員工職業安全衛生議題，遵守法規且積極守護員工安全與健康，也成功預防員工因工作帶來的危害與疾病。

凱基證券重視員工權益與關懷，如提供員工協助方案(EAP)，主要在發現並協助員工解決可能影響工作效能的個人問題，並依規實施勞動部勞工健康保護四大計畫，包含工作場所母性健康保護、人因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防與執行職務遭受不法侵害預防計畫。此外，多元的員工職業安全衛生訓練與課程，涵蓋消防自衛演練、急救人員培訓、同仁過勞預防、法定員工在職訓練、身心健康講座等，運作多年來，績效卓著，期許員工於舒適安全之工作環境，亦能兼顧工作與生活均衡及身心健全發展。

凱基證 國民

延伸閱讀

台積期貨開盤跌6元 台指期開盤跌93點

元大金發放第一線同仁 每人萬元防疫津貼

台指期 外資加碼空單

全民權證／大成鋼 瞄準價平

相關新聞

KPMG調查：亞太區CEO最重視兩類關鍵風險

KPMG全球總部日前針對全球年收入超過5億美元企業的500名CEO進行「KPMG 2021 CEO Outlook Pu...

勞動部發布安心就業計畫 減班休息勞工補貼可達2年

勞動部今天修正發布「安心就業計畫」，將實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止(111...

離岸風電允能風場破產 恐引爆這些風險與危機…

台灣疫情嚴峻，6月初允能風場驚傳財務危機，資金缺口高達200億元，爆發破產原因更直指是受到疫情影響，衍生專案公司成本...

高溫炎熱到下周 用電量攀升、全台供水正常也得再等等

由於氣象資料顯示，高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態將一直持續到下周，各地高溫回升至30度以上，連帶用電量也隨之增加。台電預估...

CPI連兩月破2 留心物價蠢動

疫情當頭，國內物價壓力大，主計總處昨天公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ），較去年同期上漲百分之二點四八，創八年三個月以來新...

移工群聚 影響出口有限

疫情當頭燒，我國五月出口卻來到新高峰，財政部昨公布較去年同期大增百分之卅八點六。但步入六月疫情升溫，是否影響出口動能？財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。