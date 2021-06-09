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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

義大醫療防疫最前線 不裁員、不減薪、不放無薪假

經濟日報 / 【記者林政鋒／高雄報導】

國內疫情嚴峻，義大醫療機構站在防疫最前線承受壓力，強調不裁員、不減薪、不放無薪假，全面配合疫情指揮中心政策，樂觀預期疫情往正向發展，為下波百業復甦奠定基礎。

義聯集團醫療決策委員會執行副主委沈德村表示，集團所屬有三個醫院、三個護理機構，所有醫護人員都有很多任務，除了在院內照顧重症外，同時要扛起社區服務，安排相關醫護人員到大社、旗山等地進行防疫快篩。

沈德村說，去年初疫情嚴峻時就曾經提出是否放無薪假議題，被集團創辦人林義守一口否決，「老闆說這些都是基層人員，放無薪假他們沒收入，要如何過日子」？因此義大醫療機構絕對不會放無薪假，更不會裁員、不會減薪，全員團結戰勝疫情是當前最重要目標。

疫情 無薪假 醫護人員

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