勞動部發布安心就業計畫 減班休息勞工補貼可達2年

勞動部今天修正發布「安心就業計畫」，將實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止(111年6月30日)，並同步提高補貼請領月數上限至24個月，降低薪資減損對勞工生計的衝擊。

勞動力發展署表示，安心就業計畫的適用對象為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，經與雇主協商同意減班休息實施期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，庇護性就業身心障礙勞工也適用。

勞動力發展署表示，薪資差額補貼計算方式為勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領10900元。

例如：某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為45800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為2萬4000元，依其薪資差額將補貼10900元(=(45800-24000)*50%)。

民眾如果想進一步了解安心就業計畫，可至勞動部「疫情紓困專區」( https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/ )查詢相關資訊，或電洽免付費客服專線0800-777-888或勞動力發展署所屬分署，瞭解更多申請資訊。