勞工生活補貼線上申請連塞3天 勞保局籲先洽職業工會

勞動部勞保局「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，周一起開放上網登錄申請，迄今網路依然壅塞。勞保局今天指出，已將新增之符合補貼資格名單造冊通知職業工會，請自營作業者或無一定雇主勞工，務必先向所屬職業工會電話洽詢是否符合補貼資格。如確實符合資格，再上勞保局e化服務系統登錄金融帳戶資料，避免耗費時間，並呼籲民眾如非必要，切勿直接到職業工會或勞保局各地辦事處洽詢，增加群聚風險。

勞保局表示，因本年度新增符合上開生活補貼資格之勞工高達85萬人，且自6月7日起開放符合資格之勞工至勞保局e化服務系統上線登錄後，即湧入大量民眾欲登入查詢資格，造成網路壅塞。勞保局說，此一生活補貼對象為於職業工會加保的勞工，若是加保於一般事業單位或未加保的朋友，並非該生活補貼對象。

勞保局再次呼籲，為了讓符合資格且有需要的勞工可加快登錄速度，若非上開勞工生活補貼對象或暫無急要業務的勞工朋友，請儘量避免於7月5日前進入勞保局e化服務系統進行查詢作業，讓上線登錄的系統流量讓給有急需的勞工朋友。非本次生活補貼對象的勞工朋友，如有必要的保險業務查詢，請改撥打勞保局一般業務諮詢專線 02-23961266轉分機3666洽詢。