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高溫炎熱到下周 用電量攀升、全台供水正常也得再等等

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

由於氣象資料顯示，高溫炎熱、午後雷雨的天氣型態將一直持續到下周，各地高溫回升至30度以上，連帶用電量也隨之增加。台電預估，今（9）日最高用電量3,550.0萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。

中央氣象局指出，今天上午西半部和東北部各地仍然多雲到晴相當炎熱，中午高溫多有32到34度，不過還是要留意午後雷陣雨，有局部較大雨勢，西半部山區有午後雷雨發生機率。東南部的花蓮及台東雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，也要留意山區午後熱對流的發展。

台電預估，今日最大供電能力3,928.5萬瓩，備轉容量率預估有10.66%，明天預估也是綠燈，且一直持續到6月16日（下周三），都是「綠油油」。

此外，由於這樣上午穩定，但是容易有午後雷陣雨的天氣將持續到下周，全台恢復供水正常，恐怕還得再等等。但，水利署表示，目前抗旱目標以7月底保留一個月公共用水，若再出現一波強降雨，全台就有望恢復供水正常。

不過，桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義及台南等減量供水的橙燈區域的節水措施都有鬆綁。民生用水從全日減壓供水調整為夜間減壓供水，工業用水節水率從7%至15%調降為7%；非工業用水大戶及游泳池則調降為10%。減壓供水的黃燈的連江地區為民生減壓供水；屬於水情提醒的綠燈的彰化及雲林地區科學園區、工業區及科技產業園區自主節水5%。

高溫

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