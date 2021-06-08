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連兩月破二 五月物價指數2.48% 廠商漲價壓力大

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布五月消費者物價指數(CPI)，較去年同期上漲2.48%，創八年三個月以來新高，也是連續二個月破二。主計總處表示，五月是去年低基期因素最高峰，六月效應開始遞減。不過如果六月國際原物料及運費持續攀升，廠商成本壓力加大， 若承受不住，就可能開始調高售價，值得後續密切觀察。

4月CPI年增率首度破二，上漲2.09％，五月為2.48%，是否意味台灣也出現通膨疑慮？主計總處簡任視察曹弘志表示，除低基期因素外，本月本月368項查價項目中，物價上漲超過3%項目75項，占約二成，若與前一波通膨發生時間點2007年8月（當月CPI1.6%)，當時物價上漲超過3%項目占半數以上，因此目前尚無通膨現象。

主計總處表示，5月CPI較上月漲0.26％，主因是食物類上漲0.99％，其中水果與蔬菜受天候因素，價格分別上漲 9.36％及3.24％，惟娛樂服務及成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。其中娛樂服務類因上月兒童與清明連假過後，旅館住宿費及國內旅遊團費等下跌0.28％。

主計總處表示，五月CPI較上年同月漲2.48％，主要是油料費及旅遊服務相關價格因上年受疫情影響，比較基數低，加以機票、蔬菜、水果、蛋類及成衣價格上漲所致，但通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

官員表示，去年受疫情影響，去年五月CPI下跌1.21%，是去年整年最低月份，因此今年五月低基期因素最大，例如油料費較去年同期大漲43.92%，機票價格大漲34.60%。

值得注意的是，五月食物類部分，因天候影響供給，蔬菜及水果價格分別上漲7.49％及4.60％，整體上漲1.69%，創去年二月以來新高；成衣價格則因服飾優惠較去年減少，上漲2.65%。

扣除蔬菜水果，以及能源後的五月核心CPI，較去年同期上漲1.58％，是近三個月最大漲幅。與民生相關的十七項重要民生物資，本月上漲1.33%，以沙拉油上漲6.1%最明顯。

5月躉售物價總指數(WPI）較去年同月漲11.33％，創97年8月以來新高，主要是石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格上漲所致。

簡弘志分析，五月無論是CPI或WPI，看起來都偏高，但都是去年五月低基期效應高峰，六月基期因素就會開始收歛，而且逐月遞減。

他說，WPI指數通常會領先兩季，五月生產者物價總指數(PPI)也較上月漲 0.72％，下半年若基期因素減少後，國際原物料價格等成本若持續加大，廠商是否會因承受不了而調高消費端價格，值得關切。

CPI

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