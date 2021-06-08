疫情當頭物價壓力大！ 5月CPI年增2.48% 創8年來新高

主計總處今（8）日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率2.48%，為連續2個月衝破2%警戒線，漲幅更創2013年3月以來最高。

主計總處簡任視察曹志弘表示，去年5月是疫情最嚴重時期，也是低基期效應最明顯的月分，加上國際原物料飆漲，致5月CPI飆高；他強調，目前國內無通貨膨脹，不過若國際原物料價格持續上漲，國內廠商承受壓力很大，恐須調升售價，未來必須密切觀察。

主計總處指出，5月CPI漲2.48%，主因油料費及旅遊服務相關價格因上年受疫情影響，比較基數低，加以機票、蔬菜、水果、蛋類及成衣價格上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後之總指數，亦即核心CPI漲1.58％，為近3個月以來最大漲幅。

主計總處指出，5月躉售物價指數（WPI）年增率為11.33%，創2008年8月以來最高漲幅，曹志弘表示，廠商成本壓力非常大，國際原物料和運費若持續上漲，國內物價上漲壓力將愈來愈沈重。

展望6月，曹志弘表示，隨著低基期因素逐漸消失，6月初國際原物料漲勢有些微趨緩，但亦無明顯下滑，預期6月CPI及WPI漲幅有望收歛。