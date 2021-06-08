經營權之爭又一章 南港今狀告泰豐董座

南港輪胎公司（2101）8日公告，向泰豐（2102）董事長馬述健提告加重妨害信用。南港公司指出，泰豐公司刊登廣告指南港輪胎退出美國反傾銷調查、借錢買股掠奪泰豐經營權，是違反ESG的企業；南港輪胎認為泰豐董事長馬述健當初明明知道、且泰豐公司也積極支持南港撤回反傾銷「稅率」 調查，以爭取其他台灣同業適用較低税率，如今卻扭曲事實損害南港商譽信用，控告馬述健涉犯加重妨害信用罪。

因為疫情，泰豐輪胎延後舉行股東常會，但南港輪胎買股動作不停歇，已持有泰豐股票超過28.6%；改革派股東還聯署以過半股權申請召開股東臨時會全面改選董事，經營權之爭愈演越烈。南港輪胎今天（8日）發布重大訊息，對馬述健正式提告，由台北地檢署受理偵辦。

告訴狀指出，馬述健於本月4日以泰豐公司名義，在報紙刊登標題為「懇請金融機構 切勿成為幫兇！」的半版廣告，指稱「南港輪胎為掠奪泰豐經營權…銀行放款應遵守『赤道原則』，重視貸款對象的ESG，勿再助紂為虐」，對社會大眾發送流言，不實指控南港公司為違反ESG的企業。