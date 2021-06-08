5 月出口創新高 年增38.6% Q2起可望突破千億美元

受惠於全球景氣邁向復甦，新興科技應用與無接觸商機持續擴散，以及國際原物料價格維持高檔等有利因素，財政部今天公佈海關進出口統計，5 月出口374.1億美元，創歷年單月新高，較上月增7.0%，較上年同月增38.6%；累計1至5月出口1703.2億美元，較上年同期增 30.2%。展望未來，在國內疫情尚不致影響製造業生產之情境下，第2季起出口規模可望突破千億美元。

5月進口受出口引申需求帶動，高速成長40.9%至312.5億美元，為單月次高。累計1至5月，出、進口分別增30.2%、26.0%，規模值皆為歷年同期最高。

從主要出口貨品來看，財政部表示，5月主要出口貨品全面揚升，其中塑橡膠及其製品受石化原料行情高

漲、市場供給短缺等影響，出口年增74.7%，基本金屬及其製品隨主要經濟體擴大基礎建設帶動鋼品需求攀升，加上鋼價上漲之支撐，年增54.2%，兩者規模齊登新高；資通與視聽產品受惠於遠距商機熱

度不減，出口值首度跨越50億美元。累計1至5月出口，礦產品以外貨品皆呈雙位數增幅，以塑橡膠及其製品年增46.8%居冠。

在主要市場方面，財政部指出，對東協因礦、塑、化等產品出口倍增，年增54.7%，對歐洲、美國受基本金屬及其製品外銷推升，分別成長57.5%、27.3%，對東協、美國、歐洲出口規模皆刷新單月紀錄；對中國大陸與香港、日本出口值同為單月次高，各增29.5%、19.0%。累計1至5月對陸港、東協出口均年增33.5%，對歐洲、美、日各增28.2%、26.9%、13.7%，五大市場規模均創歷年同期最高。

財政部統計處長蔡美娜表示，牽動外貿走勢之不確定因素，主要在於國內及全球肺炎疫情與疫苗施打進展、美中貿易與科技對峙之後續演變，惟今年全球經濟基本面持續向上，5G通訊、高效能運算等科技創新效應發酵，疫情加速企業與家庭朝向數位化發展，國內半導體業之進階產能及製程優勢等，均有利挹注我國出口量能，在國內疫情尚不致影響製造業生產之情境下，第2季起出口規模可望突破千億美元。