TIFA復談有望？經濟部證實了

台灣人因疫情宅在家，Podcast成為父母的救星！這個推出近20年的聲音媒體，去年在台掀起遲來熱潮，「耳朵」成為注意力市場新金礦。蘋果用AirPods和軟體服務，搭建出軟硬並濟的聲音宇宙

2021-06-08 15:08