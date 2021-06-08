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TIFA復談有望？經濟部證實了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
美國國務卿布林肯。路透社
美國國務卿布林肯。路透社

針對有關媒體報導美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月7日出席眾議院外交委員會的國務院年度預算聽證會表示「已與台灣就某種框架協定進行對話，或很快將進行對話」一事，經濟部今（8）日回應表示，布林肯國務卿公開表達台美正討論展開對話，是一個正面的發展與訊息。

經濟部證實，正積極爭取與美方展開TIFA復談，台美雙方的工作階層都有持續接觸，經濟部將配合行政院經貿談判辦公室就召開TIFA會議持續與美方溝通，對於召開高層的TIFA會議，經濟部也持審慎樂觀的態度。

同時，經濟部也強調，未來將持續強化台美經貿關係，盼美方同意儘速召開TIFA會議，討論彼此關切的台美貿易議題，進而逐步推動洽簽台美BTA。

經濟部 TIFA

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