凌華與汎宇聯手 打造台電國安級太陽能監控系統

邊緣運算解決方案全球品牌凌華科技（6166）今（8）日宣布，與汎宇集團攜手合作，發表PV-DREAMS 配電級再生能源管理系統，該系統專為台電1MW以上再生能源電場需求所設計，能全年無休24小時無間斷遠端即時監控太陽光電發電系統，提供最短時間內狀況排除減少發電損失。

PV-DREAMS 配電級再生能源管理系統透過汎宇集團具備專利技術的監控軟體，搭配凌華科技的硬體，除已通過台電認證，也能保障資料隱私，提升資安防護能力，滿足國內電力系統對於國安層級考量的資安防護需求。

在台電監控系統與電廠端之間所安裝的中繼閘道器，必須能確保變流器不受第三方控制或調整任何重要參數。汎宇集團擁有超過40年與600座電廠監控實績經驗，凌華科技也有超過25年的硬體研發經驗，透過兩個在地品牌的結合，加上台電的認證，能滿足國內電力系統對於國安層級考量的資安防護，提供更安心的使用選擇。

此系統採用凌華科技MXE-212/PAN-CO平台，藉由其工業電腦等級之優異的穩定性、妥善率以及強固性，搭配汎宇集團監控軟體，發揮一加一大於二的效益。

在太陽能系統的使用上，過去多半是透過商用或家用電腦當閘道器來進行監控，然而太陽能發電系統多半處於室外日曬雨淋的嚴苛環境，使得傳統系統經常遇到熱當機的問題，導致發電量耗損及維運成本大幅增加。

汎宇集團董事長郭昆璋表示，光電廠業者最在意的便是發電量與發電收入，採用凌華科技工業等級的MXE-212/PAN-CO高穩定性產品，對於光電廠業者將有最實際與直接的幫助。以本身持有的光電廠來說，導入監控系統前後的差異至少提升每年發電量與發電收入的30%以上！這對光電經營者來說，是很實際又直接的幫助。不僅加速系統建置的成本回收，讓業者更有意願加碼投資新電廠的開發案，這也與政府加速再生能源電廠建置的政策方向不謀而合。