醫療量能拉警報！人力銀行提供醫院免費刊登3個月徵才

三級警戒再延長，醫療量能嚴重吃緊！1111人力銀行副董事長劉美葵今（8）日表示，有感疫情嚴峻，各地醫療量能、人手恐不足。1111人力銀行特提供全台「醫院」免費刊登三個月（含使用中VIP，加贈刊期三個月），感謝醫護人員不畏疫情，堅守崗位的付出與奉獻。

同時，1111人力銀行也表示，受到疫情影響，暫緩徵才的企業，也同步延展三個月，不影響已購買天數，只能為防疫盡一份心力，與企業共度疫情難關。

劉美葵並指出，在企業端因應同仁的工作型態大幅改變，在人力的調度與管理上都會產生新的困難，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具。

包含因應疫情現況企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡。除了提供APP讓在家工作的同仁透過遠端打卡，也可結合人臉辨識、指紋驗證等多元的打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。提供所有國內企業免費使用，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。