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意外！民生製造業無薪假升溫 旅行社、運輸業趨緩

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
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全國防疫升第三級，休閒娛樂場所全面關閉，衝擊民間消費，但製造業減班休息（俗稱無薪假）意外攀升。勞動部統計指出，目前有467家、5,065人實施無薪假，較上一周增加22家、940人，以製造業增加933人最多。

勞動部官員指出，製造業無薪假增加，主要是有一家食品公司通報840人實施無薪假，該公司空廚業務受影響所致。

官員表示，至於運輸倉儲業、支援服務業（旅行社）因長期受疫情衝，目前無薪假情勢下降，可能是因應這波疫情下，勞資雙方可能仍在協商中，後續仍有待觀察。

外界預期服務業無薪假情勢增溫，統計顯示，住宿餐飲業現則有41家、495人實施無薪假，和上周相較，增加15家、222人。

批發零售業與製造業連動，目前有114家、724人，和上周相較，大增24家、250人。

至於支援服務業（含旅行社），目前有121家、746人實施無薪假，較上周減29家、266人。運輸及倉儲業目前有32家、836人實施無薪假，亦較上周減12家、465人。

最令人意外的是製造業無薪假情勢明顯增溫。統計指出，四大製造業中，金屬機電業現有19家、262人實施無薪假，較上周減3家，但人數增32人；資訊電子業現有8家、236人實施無薪假，和上周相較，大致持平。

民生工業現有16家、1055人實施無薪假，較上一周增16家、880人；化學工業則有18家、102人實施無薪假，較上周增加3家、19人。

無薪假 製造業

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