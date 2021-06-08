商總理事長許舒博：服務業業績已近歸零 籲七點救產業

全國商總理事長許舒博今（8）日表示，台灣疫情來的又急又猛，部分產業陷入即刻停工、業績歸零、員工生計難以為繼的生死關頭，趕在立法院審議紓困4.0方案前夕，商總普查會員產業意見，已火速將服務業受創情形與實際紓困需求送進行政院和立法院，拜託政府紓困務必「精準、加碼、快速」，為產業裝葉克膜救命。

許舒博表示，國內疫情嚴峻，根據指揮中心統計，截至今年6月7日，台灣確診人數已破萬人，死亡人數近300人，每一條命都代表一個悲傷的家庭，自5月中起，每日本土案例從個位數迅速竄升百位數，社區傳播鏈不斷擴大，醫療量能瀕臨崩潰，三級警戒再次延長到6月28日，產業持續重創，急待政府紓困救命。

他說，產業實際上已經受到疫情影響超過一年了，從當初的生病、住院、稍微好轉，到現在是直接躺進加護病房戴呼吸器，等著葉克膜救命。今年的疫情比去年更加險峻，產業受到的衝擊，也更快更大，去年企業還可以上班，今年受到三級管制，很多行業上不了班，不是業績歸零，就是掉到不剩一成，因此，政府紓困4.0一定要「精準、加碼、快速」來執行，才能發揮效益。

商總在5月疫情升溫後，立即展開會員產業調查，了解各行業受創情形及需要的紓困協助，根據回收97個產業公會問卷結果顯示，除了部分被迫停止營業的服務業外，整體服務業與2019年同期相比，2020年5月平均營收衰退56%，與去年3、4月疫情最嚴重時期相比，平均營收又下降36%，業界哀鴻遍野，倘若事態持續超過一個月以上，衝擊與影響將急遽擴大，恐迎來毀滅性衝擊。

在個別產業方面，餐飲業受到全國三級警戒影響，各縣市陸續祭出禁止內用禁令，加上民眾「自主封城」，待在家不出門，來客量銳減，業績明顯陡降，大型宴會餐廳訂單被退訂到8月份，營業額全部歸零，與2019年同期相比，今年5月餐飲業營運衰退高達80%以上，目前約有55%業者只能暫時停業、歇業，而高達80%以上餐飲業已開始放無薪假，更有13%考慮裁員。

觀光旅遊業方面，旅行業自去年起國境持續封鎖，已無國外團收入，現在唯一剩下的國內旅遊，也因本土疫情爆發，營運全面暫停，與2019年同期相比，今年5月營收下降高達95%。

旅宿業則因染疫風險不斷升高，約有50%業者選擇自主停業，25%業者實施無薪假，更有10%考慮裁員，其中以中小型民宿業受衝擊情形最為嚴重。整體旅宿業5月營業額比108年同期衰退70%以上，災情慘重。

在交通運輸業方面，小客車租賃業與2019年同期相比，今年5月營運下降85%~90%，其中專門從事機場接送的業者衝擊最為嚴重。遊覽車客運則因旅遊人數大幅縮減，業者出車率幾近停擺，與2019年5月相比，今年5月份整體營運下降幅度高達98%。

在金融保險業方面，保險代理人業與保險經紀人業因全國升三級警戒，嚴格限制社交安全距離，客戶不願接觸業務員，業務員也無法外出展業，導致無業績收入，與去年3、4月疫情最嚴重期間相比，整體營運下降幅度最高達65%，保險代理業目前已有41%實施無薪假。

許舒博表示，行政院於本月3日通過2,600億元的防疫紓困特別預算案，總統也指示要「從寬認定」，產業普遍正面看待，但對於政院紓困4.0規劃的補助範圍及申請方式，會員產業仍反映有「看的到、吃不到」，或根本「救不到」的諸多問題，綜整會員產業紓困4.0需求，提出七大建議，期盼政府一定要參採：

一、 染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象 二、 協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助 三、 各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困 四、 展延舊有紓困貸款 減輕企業還款壓力 五、 全面調降公有空間租金降低業者經營負擔 六、 因應疫情期間防疫優先 證照效期自動展延半年 七、 鬆綁工時規定

許舒博表示，這次疫情衝擊國內服務業太嚴重了，若疫情持續蔓延，以行政院通過紓困4.0特別預算2,600億元，再加上後續準備的1,600億元，可能都不夠用，政府要有心理準備，未來可能不得不舉債來救企業，尤其是受三級警戒下，要求停止營業的行業，及受人流措施管制的行業 都要提供比其他受創產業力道更強的紓困協助。