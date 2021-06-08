“油庫口麵線”漢生店熄燈！ 三級警戒延長賽 倒店、失業民眾討論聲量攀升

image source：郭家銘

文／朱涵瑜

6月7日行政院會拍板定案，全台三級警戒延長至6月28日，各級學校停課到暑假，學生們可以停課不停學，不過對許多行業來說，一旦暫時歇業，下一步要面臨的恐怕就是關門倒店。位於新北市板橋的知名店家「油庫口蚵仔麵線」漢生分店已經營業10年，無論週間或假日，門口總是大排長龍，不過依舊不敵疫情衝擊，生意大受影響，漢生分店宣布6月5日結束營業，此消息更在6月7日登上Google Trend熱搜排行榜，令人擔心的是，油庫口蚵仔麵線漢生分店恐怕是疫情倒閉潮的冰山一角。

三級警戒一宣布 網友：朋友哭了，公司決定資遣全數員工

店家、公司行號關門，後續引發的恐怕是失業潮，因此，不少網友表示，一聽到「三級警戒」、「三級警戒再延長」、「強化三級警戒」時，心裡難免擔心工作能否保住，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/09~2021/06/07）深入分析，三級警戒之下對於民生生計衝擊很大，網路上的討論字串也幾乎都與失業議題有極大關聯性，有網友表示三級警戒一宣布，公司立刻表示放無薪假、希望員工「自動離職」，同時也會擔心撐不住倒閉，甚至還有網友表示：「朋友一聽到三級警戒就哭了，因為公司決定資遣全數員工」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析時間:2021/05/09~2021/06/07)

數波三級警戒宣布！ 「無薪假、失業、資遣」網路討論聲量竄熱



隨著防疫三級警戒發布之後，民生經濟大受衝擊，商店、營業場所關門倒店，失業問題接踵而至，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/09~2021/06/07）統計調查，5月15日指揮中心宣布雙北防疫升高至第三級警戒，三級警戒的網路聲量衝上第一波高點；隨著本土案例暴增，5月19日全國進入三級警戒；5月25日宣布全國三級警延到6月14日，網路聲量登上近一個月高峰；6月7日行政院會再度拍板定案全國延長三級至6月28日，各級學校停課到暑假。

這場三級警戒還在延長賽當中，不只影響到各級學校，許多產業也被迫停擺，第一波三級警戒宣布之後，原本有不少娛樂場所、公司行號以為暫停營業的狀況可能只到5月底，沒想到疫情延燒，三級警戒、自主封城持續實施，撐不住的店家只好吹熄燈號，店倒了，後續更引發勞工失業相關問題，近期內疫情下的失業討論聲量明顯起伏上揚，其中5月25日全國商業總會理事長賴正鎰指出，疫情三級警戒實施後，飯店、餐廳、旅遊業、服務業等等都無法營業，初估可能超過五成店家面臨倒閉，讓失業、關店倒閉討論商量達到近一個月高峰，顯見這波三級警戒延長賽，讓很多產業、營業場所面臨前所未有的生存之戰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/05/09~2021/06/07)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月09日至2021年06月07日。



