全台供水恢復正常條件 水利署這樣說

水利署今（7）日召開旱災應變會議，水利署表示，本波降雨全台主要水庫蓄水增加2.1億噸。針對水情燈號，以河川取水為主要水源之彰化、雲林轉為水情提醒綠燈，南投、高雄回復水情正常，其餘地區維持不變。水利署表示，目前抗旱目標以7月底保留一個月公共用水，若再出現一波強降雨，全台就有望恢復供水正常。

桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義及台南等減量供水的橙燈區域的節水措施都有鬆綁。民生用水從全日減壓供水調整為夜間減壓供水，工業用水節水率從7%至15%調降為7%；非工業用水大戶及游泳池則調降為10%。減壓供水的黃燈的連江地區為民生減壓供水；屬於水情提醒的綠燈的彰化及雲林地區科學園區、工業區及科技產業園區自主節水5%。

水利署說明，台灣西部主要水庫集水區將近一年時間未有明顯的降雨，造成水庫蓄水率頻創新低，面對歷年來最嚴峻旱災，在中央旱災應變中心指揮、水利署及台水公司等相關單位超前部署共同努力，去年10月及今年3月分別啟動抗旱1.0及2.0工作，透過多節水、多找水及多調水來強化供水，抗旱2.0計畫執行至5月底已增加每日76.4萬噸水源，為原計畫目標的4.5倍。

水利署表示，經過兩波降雨，全台水庫都有進帳，北部地區石門、寶山及寶二水庫合計增加1,656萬噸；中部地區永和山、鯉魚潭及德基水庫合計增加2,270萬噸；南部地區南化水庫增加3,210萬噸。

對於未來天氣狀況，中央氣象局說明，6月中旬到7月還是太平洋高壓增強的機率最高，要仰賴鋒面降雨機率比較低，但同時間午後雷陣雨及颱風均有機會成為台灣水源貢獻來源。而台灣西半地區仍多屬於橙燈區域，水利署長賴建信表示，抗旱雖然得以舒緩，但是整體水資源工作還是要不斷精進，不會因為水情緩解就結束抗旱2.0工作。

至於何時可以恢復全台正常供水，賴建信說，5月30日的豪雨確保竹苗中彰未擴大節水措施，5日豪雨解除了中部地區的紅燈警戒，表示若再出現相同規模，約120毫米以上的降雨，就有機會讓全台恢復供水正常。