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網站大塞車！85萬名自營作業者急登錄領生活費

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部製作圖卡，呼籲85萬名自營作業者急不急今天，7/5日前登錄即可（圖／勞動部提供）
勞動部製作圖卡，呼籲85萬名自營作業者急不急今天，7/5日前登錄即可（圖／勞動部提供）

勞動部辦理的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」自今（7）日起開放網路線上登錄帳號，造成勞保局網站大塞車；勞動部呼籲，勞工可以持續登錄到7月5日，不急著趕今天登錄。

勞動部提醒勞工，今（7）天是網路登錄第一天，本年度擴大適用的85萬名自營作業者將開始上網登錄，網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，讓大家知道可以上網登錄時間，也請大家耐心等待。

勞動部提醒勞工，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工朋友可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響。

勞動部最後表示，勞工朋友有任何疑問，都可至勞動部網站疫情紓困專區中「自營作業者及無一定雇主勞工」中查詢，或透過電話詢問所屬工會及勞動部1955專線。

勞動部 疫情紓困

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