全國三級警戒再延長恐重創就業市場「疫苗」才是強心劑

行政院正式推出紓困4.0，其中事業紓困新增項目包括商業服務、觀光、交通、教育、藝文、長照托幼等六大行業，但紓困4.0上路，對低迷的就業市場有幫助嗎？對此，國內主要人力銀行多表示，「疫苗」才是能立即見效的強心針。

本土疫情嚴峻，各行各業的業績衰退也直接影響了勞動市場。yes123求職網發言人楊宗斌無奈指出，紓困4.0只能「救急」，企業主如果停業時間過長，虧損過多，免不了有一些縮編的止血狀況出現；突然失業的弱勢勞工，若沒有其他金援或雙薪扶持，也會衍生社會問題。在疫苗接種前，先得靠政府紓困支撐；待疫苗接種率提高，使疫情警戒趨緩，才有助於帶動勞動市場回溫。

1111人力銀行發言人黃若薇則指出，但許多醫學專家指出，台灣不該再繼續防守，應該要發動進攻，也就是接種疫苗。如何在最短時間內讓七成民眾接種疫苗達到群體免疫，便是政府的當務之急。黃若薇表示，台灣正面臨前所未有的疫情威脅，許多企業因恐懼心理短期之內暫緩徵才是可預期的，觀望後續疫情發展，若能控制得宜，下一波徵才潮可望在今年Q3湧現。

本土疫情嚴峻，卻適逢大專院校畢業季，104人力銀行表示，為避免接觸，人資多居家辦公，近期企業面試八成都採取視訊面試。不過，視訊面試和實體面試不同，1111人力銀行提醒，要特別注意以下幾點，包括網路通話品質：視訊前提前測試網路是否順暢。背景要乾淨整潔：雜亂的背景會影響面試官的視覺感受，也容易模糊焦點，建議選擇白牆作為背景。也不能因視訊面試而疏於打理，一樣要著正式服裝，建議以整齊乾淨的襯衫、套裝為佳。

視訊面試等同於實體面試，該準備的資料與功課缺一不可，視訊面試代表的只是求職工具的轉換，本質上的意義並未改變，無論是新鮮人或求職者，勿因場地有所改變而放鬆心情，不論實體面試或視訊面試皆應謹慎以待。