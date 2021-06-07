專業技術服務業營業額Q1轉正成長 Q2受疫情拖累不樂觀

經濟部統計處今（7）日公布「2021年第1季專業技術服務業營業額」最新統計，終止連續四季負成長，轉呈正成長。只是，近期國內本土疫情升溫，恐抑低第2季成長動能，下一季要持續維持正成長，相對悲觀。

經濟部統計處指出，隨著產業分工專業化及細緻化，企業經營對專業技術之需求日益增強，帶動專業技術服務業2018年營業額達3,347億元，為歷年新高，但2019年受美中貿易戰影響，以及2020年因新冠肺炎疫情蔓延，企業對管理顧問、廣告、產品及展覽活動設計等需求轉趨保守，致專業技術服務業營業額分別年減0.8%、4.3%。

2021年第1季隨國內疫情穩定，戶外活動回溫，業務推展逐漸恢復常態，加上上年比較基期偏低，營業額轉呈正成長2.0%。只是，近期疫情升溫，恐抑低第2季成長動能。

至於2021年第1季專業技術服務業營業額的主要成長貢獻來源是管理顧問業。經濟部統計處指出，專業技術服務業內含管理顧問業、廣告業及市場研究業、專門設計業及攝影業等四業別。

就各業別觀察，管理顧問業營業額近10年平均年成長2.5%，今年第1季因財務管理及能源、食品飲料生產之顧問諮詢業務提升，營業額達194億元，為歷年同季新高，年增6.1%；廣告業及市場研究業近10年平均年成長1.5%，今年第1季因汽車廣告量上升及廣告業者拓展客戶群，年增0.9%；專門設計業近10年平均年增3.3%，今年第1季則因商用室內設計承攬減少，惟工業設計接案增加，抵銷部分減幅，年減0.9%；攝影業近年相片影像輸出需求漸被智慧手持裝置取代，加上2020年結婚對數（12.2萬）較2011年對數（16.5萬）減少近二成六，婚紗攝影需求減少，致近十年平均年減2.9%，惟今年第1季因比較基期偏低，加上室內、戶外海報影像輸出服務業績增長，年增7.3%。

不過，專業技術服務業的每人每月經常性薪資是高於整體服務業的。經濟部統計處指出，隨企業多角化經營及業務不斷創新，對專業技術服務業之需求亦漸次提高，帶動近年專業技術服務業受僱員工人數多呈成長趨勢，惟2020年受疫情衝擊影響，受僱員工人數年減1.7%，今年第1季續減1.9%；若就薪資觀察，2020年專業技術服務業每人每月經常性薪資為5.2萬元，年增3.2%，為2000年以來最大增幅，且薪資水準及增幅均優於整體服務業的4.4萬元及1.5%，2021年第1季續增至5.3萬元，年增1.6%。

此外，依勞動部最新職類別薪資調查，2020年7月專業技術服務業僱用職類平均集中於技術員及助理專業人員（占23.6%）、主管及監督人員（占23.0%）、專業人員（占21.1%）及事務支援人員（占20.1%），四類占比達87.8%，其中需具備專業技術之專技人員（含專業人員、技術員及助理專業人員）比例達44.7%，而整體服務業則以事務支援人員（占19.7%）及服務銷售工作人員（占19.6%）較多，技術員及助理專業人員（占16.2%）排第三。