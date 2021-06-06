疫情嚴峻 央行17日理監事會三大重點搶先看

中央銀行將於下周四（17日）召開第2季理監事會議，市場預估，本次會議將有三大重點，首先是央行對今年經濟成長率的預估很可能再度上修、甚至突破5%大關，其次是央行總裁楊金龍對今年國內外物價走勢的評估，以及國內新冠肺炎疫情拉警報，央行是否加碼寬鬆或調整房市管制措施。

國內外疫情未見好轉，市場預估，央行第2季仍將決議利率「連五凍」，維持在1.125%的歷史低點。

央行在今年3月18日的理監事會議上預估，台灣今年經濟成長率為4.53%。即使5月中下旬以來國內疫情嚴峻，主計總處日前仍樂觀宣布，今年經濟成長上修至5.46%，創2011年以來新高，並較2月預測的4.64%上修0.82個百分點，主要是全球經濟成長動能增強、台灣出口暢旺以及投資強勁。

市場預料，央行本季也將跟進主計總處腳步上調今年經濟成長預估，不排除有機會突破5%大關。

另外，美國財政部長葉倫5日表示，隨著美國經濟從疫情造成的嚴重衰退中復甦，美國今年的通貨膨脹率將達到3%，由於通膨上升，會讓市場預期聯準會可能開始討論縮減QE（量化寬鬆），楊金龍在理監事會議會後記者會上對今年國內外物價走勢的評估，成為市場關注焦點。

銀行主管也說，國內新冠肺炎疫情拉警報，央行是否會加碼貨幣寬鬆或調整房市管制措施，市場屏息以待。

楊金龍3日召開紓困記者會時提及，國內疫情嚴峻，確實會衝擊國內第2季、第3季的消費，所以要觀察內需產業有沒有受到影響；但台灣的出口比年初時掌握到的資訊表現更好，出口會帶動進口、進口又會帶動投資，台灣的投資可能還會上修。此話暗示，央行對今年經濟成長看法並不悲觀。

楊金龍當時坦言，外資對台灣經濟成長預估是在疫情剛升溫時所做，國內目前還在疫情之中，但可以看出，外資對台灣這次疫情的看法，是不會衝擊到出口和投資，雖然對消費會有影響，但「就數據來講」，去年同期的消費本來就比較低，今年就算受衝擊，預料也不會非常嚴重。

楊金龍說，外資機構預估台灣經濟成長率普遍高於5%，「看起來大家對台灣今年經濟成長率滿樂觀的」，但他也強調，外資的預估不代表央行的預測，17日理監事會將根據最新資訊，公布最新的預測。