防堵群聚感染 總統：鞏固重要產業安全防線

針對苗栗科學園區再爆發電子廠群聚的感染狀況，蔡總統昨（5）日於臉書發表談話，表示已請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護所有人的健康，也鞏固國家重要產業的安全防線。

蔡總統強調，指揮中心已經在苗栗設置前進指揮所，她也請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」。

她強調，政府一定會盡全力控制疫情，希望各縣市首長持續跟中央加強合作，一起在最短的時間內把疫情控制下來。

蔡總統指出，她昨日特別打電話給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，告訴他們只要有任何需要中央協助的事，政府一定會全力以赴。因為，竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業的重鎮，她並請新竹市長林智堅，徐縣長跟楊縣長，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」。

蔡總統提到，目前中央疫情中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載、廠區分流作業，實施大量篩檢、以及保留和擴大全縣的醫療收治能量。

此外，針對這一波電子場疫情涉及移工，蔡總統表示，勞動部已經投入協助確保移工在工作職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解，在疫情嚴峻期，各項防疫的加強措施，協助他們維護健康安全，一起努力守住台灣的疫情。

另外，她已經交代指揮中心，除了疫情防治之外，指揮中心也會持續強化醫療能量，來降低重症患者比例和死亡率。因死亡案例以長者居多，指揮中心也已宣布，後續的疫苗施打，年長的國民將列為優先接種的對象。