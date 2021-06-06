企業快篩 經部協助媒合

經濟日報 / 記者許政榆張義宮／台北報導

新冠肺炎群聚事件延燒，苗栗京元電子、超豐電子等出現移工群聚，指揮中心昨（5）日日重申企業快篩需由醫事人員執行，經濟部政務次長陳政祺指出，目前接到300多通企業來電，希望經濟部媒合醫療院所及快篩試劑生產商，經過經濟部盤點，共有33家醫療院所願意協助媒合。

陳政祺表示，企業快篩對很多企業營運非常重要，目前按照5月30日指揮中心公布原則，企業也希望與過去合作過的健檢、體檢、醫美或檢驗等醫療院所合作。

根據日前指揮中心公布，企業抗原快篩執行四原則包括，一企業自主，採檢自費；二需醫事人員執行，若有需要指揮中心可協助媒合；三若快篩陽性，進行通報及PCR檢測，企業需有隔離安置場所；四如快篩陰性，進行自我健康監測。

此外，新竹科學園區完成全國首座科學園區移工篩檢站也於昨日啟用， 每天可篩檢800至1,000人，讓園區移工就近、分流篩檢。新竹市長林智堅指出，希望三天內完成4,000移工篩檢。

竹科表示，昨日約有近800位移工預約前往篩檢，現場秩序良好，到6月8日前預約已近額滿。中科與南科管理局組長前來觀摩，將在中部、南部科學園區加速建置移工篩檢站。

竹科移工約有1萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4,000人，園區廠商可透過竹科管理局申請安排自費快篩，篩檢站採分時段、分流方式進行篩檢，避免群聚風險。

林智堅指出，守住竹科就是守護全台半導體產業，新竹市政府在一周內完成竹科篩檢站。

移工 竹科 經濟部

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圖輯／京元電群聚風暴 竹科大規模篩檢備戰

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