蔡總統請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」 鞏固產業安全防線

本土疫情持續升溫，今（5）日死亡人數達38人創新高，同時苗栗又再爆第二間電子廠群聚染疫事件，蔡總統傍晚於臉書再度發表談話。蔡總統特別表示，已請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護所有人的健康，也鞏固國家重要產業的安全防線，而這也是蔡總統連續二天針對疫情發表談話。

針對苗栗科學園區的感染狀況，蔡總統表示，指揮中心已經在苗栗設置前進指揮所，她也請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」，她強調，政府一定會盡全力控制疫情，希望各縣市首長持續跟中央加強合作，一起在最短的時間內把疫情控制下來。

蔡總統指出，昨天起，指揮中心已經在苗栗設置前進指揮所。稍早她也已經打電話給徐耀昌縣長、楊文科縣長，告訴他們只要有任何需要中央協助的事，政府一定會全力以赴。因為，竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業的重鎮，她已經請林智堅市長，徐縣長跟楊縣長，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康，也把國家重要產業的安全防線鞏固起來。

同時，蔡總統也提到，前幾天，她指示國防部，全力支援新竹篩檢站的設立。她感謝國軍弟兄姊妹的全力投入，在18個小時內，迅速完成設置工作。今天早上，「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。

蔡總統還說，目前中央疫情中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載、廠區分流作業，實施大量篩檢、以及保留和擴大全縣的醫療收治能量。

此外，針對這一波的疫情涉及移工，蔡總統表示，勞動部已經投入協助確保移工在工作職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解，在疫情嚴峻期，各項防疫的加強措施，協助他們維護健康安全，一起努力守住台灣的疫情。

同時，蔡總統也提到， 從今天指揮中心公布的確診跟死亡人數，相信大家都注意到疫情仍然嚴峻。除了雙北市之外，在苗栗的科學園區的感染狀況也令人擔心。更讓我們心疼不捨的，是不少年長、慢性病的重症患者最後抵抗不了病毒的摧折，離開了我們而去。因此，她已經交代指揮中心，除了疫情防治之外，指揮中心也會持續強化醫療能量，來降低重症患者比例和死亡率。因為死亡案例以長者居多，昨日指揮中心也已經宣布，後續的疫苗施打，年長的國民也將列為優先接種的對象。

蔡總統強調，過去這三天以來，疫情狀況仍然緊張，政府一定會盡全力來控制，也希望各縣市首長持續跟中央政府加強合作，例如對於傳統市場、批發市場的人流管制，後續疫苗接種的規劃安排等等，一起在最短的時間內把疫情控制下來。

最後，蔡總統也拜託大家，忍耐一時的不便，這幾天盡量待在家裡，不要出門。大家待在家，就是減輕前線醫療、防疫人員的負擔。